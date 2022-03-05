Израильский премьер встретился с Путиным и поговорил по телефону с Зеленским

Израильский премьер встретился с Владимиром Путиным из-за войны, которую тот начал против Украины. Затем Нафтали Беннет пообщался с Владимиром Зеленским по телефону.

Соответствующая информация появилась 5 марта – на 10-й день войны, которую Россия начала против Украины. Об этом сообщил представитель Нафтали Беннетта.

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Премьер Израиля общался с Путиным и Зеленским

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт встретился в субботу (говорится о 5 марта – 24 канал) в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну в Украине, а затем поговорил по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил представитель Беннета,

– говорится в сообщении.

В израильском правительстве заявили, что Нафтали Беннет координирует свои усилия с США, Францией и Германией. Предварительно известно, что Беннет:

после встречи с Путиным уехал в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем;

перед встречей с Путиным он побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Елисейском дворце сообщили, что все это для того, чтобы премьер Израиля знал о предыдущих разговорах Макрона с Путиным;

Они будут оставаться на связи с целью достижения договоренности касательно прекращения огня, и это будет согласовано с канцлером Германии Олафом Шольцем,

– заявил представитель Елисейского дворца.

Предварительно известно, что Израиль по предложению Зеленского выступает в роли посредника в конфликте между Россией и Украиной. Издание напомнило, что ранее официальные лица не ожидали какого-либо прорыва от участия Беннета.

Путин и Беннет обсудили обстрел Бабьего Яра

Израильский источник объяснил, что встреча продолжалась 3 часа. Политики также обсудили и вопрос о большой еврейской общине, проживающей в Украине и задетой военными действиями. Очевидно, говорили о том, что оккупанты обостреляли Бабий Яр, где в 1941 году нацисты массово уничтожили евреев.

Путин и Беннет также затронули переговоры между мировыми государствами, включая Россию, и Иран о возобновлении ядерного соглашения 2015 года, – говорится в сообщении.

Представитель Беннета объяснил, что премьер как религиозный еврей совершил полет в Москву с нарушением закона о субботе. Объяснил, что иудаизм позволяет это, когда цель состоит в сохранении человеческих жизней.

Также известно, что Беннета сопровождал министр жилищного строительства Зеев Элькин, выходец из Украины.

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