Об этом 24 Каналу отметил политолог Николай Давидюк. Он объяснил основные проблемы этой истории.
Смотрите также У нас совсем другой враг, – глава миссии Украины о гарантиях безопасности в израильском стиле
"Нам нужно дожать Запад и получить четкую дату вступления в НАТО. Здесь сразу читается политическая ловушка – израильская модель для вступления в НАТО. Значит, нам говорят, что вступления не будет", – сказал Давидюк.
Проблемы израильского сценария
Николай Давидюк отметил, что подобные документы о защите Украина уже подписывала, но это не уберегло нашу страну от войны. Подобная история может быть с израильским сценарием.
Не знаю, кто с нашей стороны этим будет заниматься, но это гол в наши ворота. Мы получим еще одну войну, но более кровавую. Россия будет в три смены производить ракеты со дня заморозки. Путин переизберется и это будет ракетный дождь, пока не уничтожат всю инфраструктуру и мы не станем "серой зоной",
– объяснил он.
Он добавил, что израильский сценарий – проект 20 века и имеет большой подводный камень в виде нелегального ядерного оружия.
Николай Давидюк об израильском сценарии для Украины: смотреть видео
Альтернативы для Украины
В таком случае, по мнению Николая Давидюка, для Украины остается большой политический аргумент – общество больших стран Запада, которое находится на стороне нашей страны.
"Если скажут, что не хотят нас брать в НАТО, то давайте говорить об этом напрямую, менять отношения. Я вижу, что Швеция не хочет вступать в НАТО – давайте мы вступим. Мы лежим в одной корзине. НАТО только получает от них, или от нас", – добавил он.
Израильский сценарий для Украины: основные положения и аргументы
- В мае издания WSJ, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что западные партнеры хотят предложить Киеву модель безопасности по образцу Израиля. Мол, гарантии безопасности Великобритании, США, Германии и Франции могут стать некой альтернативой членству в НАТО.
- Но у Израиля и Украины разная история. Эту модель наше государство переросла и в финансовом плане. В частности, говорится о 38 миллиардах долларов на 10 лет. Украина же потратила 42 миллиарда за полгода. Это означает снижение поставок в 20 раз от партнеров.
- Другими ловушками, которые могут быть предусмотрены в израильском сценарии, это разрешение разработать нелегальное ядерное оружие. Смена президентов, когда новые лидеры могут сказать, что они не имеют к этому никакого отношения. Но самое главное – Израиль постоянно находится в состоянии войны, Украина стремится к миру.
- Ранее украинский президент Владимир Зеленский подчеркивал, что лучшие гарантии для Украины – членство в НАТО.