Про це 24 Каналу зазначив політолог Микола Давидюк. Він пояснив основні проблеми в цій історії.

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"Нам треба дотиснути Захід і отримати чітку дату вступу в НАТО. Тут одразу читається політична пастка – ізраїльська модель до вступу в НАТО. Значить нам кажуть, що вступу не буде", – сказав Давидюк.

Проблеми ізраїльського сценарію

Микола Давидюк зазначив, що подібні документи про захист Україна вже підписувала, але це не вберегло нашу країну від війни. Подібна історія може бути з ізраїльським сценарієм.

Не знаю, хто з нашої сторони цим займатиметься, але це гол в наші ворота. Ми отримаємо ще одну війну, але більш криваву. Росія буде в три зміни робити ракети від дня заморозки. Путін переобереться і це буде ракетний дощ, поки не знищать всю інфраструктуру і ми не станемо "сірою зоною",

– пояснив він.

Він додав, що ізраїльський сценарій – проєкт 20 століття і він має великий підводний камінь у вигляді нелегальної ядерної зброї.

Микола Давидюк про ізраїльський сценарій для України: дивитись відео

Альтернативи для України

У такому випадку, на думку Миколи Давидюка, для України залишається великий політичний аргумент – суспільство великих країн Заходу, яке на боці нашої країни.

"Якщо скажуть, що не хочуть нас брати в НАТО, то давайте говорити про це прямо, змінювати відносини. Я бачу, що Швеція не хоче вступати в НАТО – давайте ми вступимо. Ми лежимо в одній корзині. НАТО тільки здобуває від них, або від нас", – додав він.

Ізраїльський сценарій для України: основні тези та аргументи