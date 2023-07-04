Про це 24 Каналу зазначив політолог Микола Давидюк. Він пояснив основні проблеми в цій історії.
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"Нам треба дотиснути Захід і отримати чітку дату вступу в НАТО. Тут одразу читається політична пастка – ізраїльська модель до вступу в НАТО. Значить нам кажуть, що вступу не буде", – сказав Давидюк.
Проблеми ізраїльського сценарію
Микола Давидюк зазначив, що подібні документи про захист Україна вже підписувала, але це не вберегло нашу країну від війни. Подібна історія може бути з ізраїльським сценарієм.
Не знаю, хто з нашої сторони цим займатиметься, але це гол в наші ворота. Ми отримаємо ще одну війну, але більш криваву. Росія буде в три зміни робити ракети від дня заморозки. Путін переобереться і це буде ракетний дощ, поки не знищать всю інфраструктуру і ми не станемо "сірою зоною",
– пояснив він.
Він додав, що ізраїльський сценарій – проєкт 20 століття і він має великий підводний камінь у вигляді нелегальної ядерної зброї.
Микола Давидюк про ізраїльський сценарій для України: дивитись відео
Альтернативи для України
У такому випадку, на думку Миколи Давидюка, для України залишається великий політичний аргумент – суспільство великих країн Заходу, яке на боці нашої країни.
"Якщо скажуть, що не хочуть нас брати в НАТО, то давайте говорити про це прямо, змінювати відносини. Я бачу, що Швеція не хоче вступати в НАТО – давайте ми вступимо. Ми лежимо в одній корзині. НАТО тільки здобуває від них, або від нас", – додав він.
Ізраїльський сценарій для України: основні тези та аргументи
- У травні видання WSJ, посилаючись на власні джерела, повідомило, що західні партнери хочуть запропонувати Києву безпекову модель за зразком Ізраїлю. Мовляв, гарантії безпеки Великої Британії, США, Німеччини та Франції можуть стати такою собі альтернативою членству в НАТО.
- Але в Ізраїлю та України інша історія. Цю модель наша держава переросла і у фінансовому плані. Зокрема, мовиться про 38 мільярдів доларів на 10 років. Натомість Україна витратила 42 мільярди за пів року. Це означитиме зменшення поставок у 20 разів від партнерів.
- Іншими пастками, які можуть бути передбачені в ізраїльському сценарії, це дозвіл на розробку нелегальної ядерної зброї. Зміна президентів, коли нові лідери можуть сказати, що вони не мають до цього жодного стосунку. Але найголовніше – Ізраїль постійно перебуває у стані війни, натомість Україна прагне миру.
- Раніше український президент Володимир Зеленський наголошував, що кращі гарантії для України – членство у НАТО.