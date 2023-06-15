В конце мая президент Польши Анджей Дуда в интервью WSJ заявил, что западные союзники Украины поддерживают модель безопасности по образцу Израиля. О том, рассматривает ли украинская сторона такой вариант, в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

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У Украины и Израиля – разные ситуации

Она отметила, что поскольку не вовлечена в процесс гарантий безопасности, ей трудно сегодня предметно ответить на этот вопрос. Однако подчеркнула, что ситуации, в которых находятся Израиль и Украина – совершенно разные.

Сложно сравнивать ситуации, в которых находятся Израиль и Украина, поскольку у нас совсем другой враг. Перед нами стоит огромное государство с ядерным статусом и абсолютно непредсказуемыми решениями и руководством, поэтому, я думаю, что здесь могут быть разные варианты,

– сказала Наталья Галибаренко.

Также глава миссии Украины при НАТО подчеркнула, что сегодня Украина уже получает много вещей, предусмотренных гарантиями безопасности. Речь, в частности, о поставках вооружения и введении санкций.

При этом, по ее словам, еще нужно многое условно формализовать, ведь они "уже де-факто происходят". Чтобы увидеть в какой форме это произойдет и когда, по мнению Натальи Галибаренко, нужно просто подождать.

"Израильский сценарий" скрывает опасности

Следует отметить, что хотя Израиль является основным союзником США вне НАТО, однако сотрудничество государств не предусматривает предоставления прямых гарантий безопасности в случае нападения. Как подчеркнул руководитель комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко, это не совсем то, что подходит Украине.

Также еще в конце мая политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу о ряде конкретных недостатков такого сценария. Он подчеркнул, что "израильский сценарий" с гарантиями безопасности от США – это тот же Будапештский меморандум, который в итоге никак не оградил Украину от нападений России.

Понятно, что нужно искать какие-то гарантии, но не вступать в те же порванные галоши, за которые извинился Билл Клинтон. Ну у нас же были гаранты безопасности уже и потом сказали, что это вроде бы не гарантии, а синонимическое слово. Якобы это и сахарозаменитель, но сладко во рту от этого не становится,

– отметил Николай Давидюк.

Обратите внимание! Билл Клинтон, являвшийся одним из подписантов Будапештского меморандума, уже попросил прощения за то, что вынудил в свое время Украину отдать ядерное оружие. Он сказал, что Будапештский меморандум был ошибкой.

Следовательно, по мнению политолога, такие гарантии являются "подставой", за которой скрываются несколько опасностей:

Прежде всего, речь идет об изменении президентов стран-подписантов гарантий безопасности, которые после получения власти могут откреститься от этих гарантий. Мол, они не имеют к этому никакого отношения.

Также "израильский сценарий" предполагает предоставление 39 миллиардов долларов в 10 лет. При этом Украина для борьбы с оккупантами всего за полгода использовала 42 миллиарда долларов от Америки. Следовательно, этот сценарий уменьшит финансирование в 20 раз.

Кроме того, Израиль – страна, где война идет постоянно. Украине такой вариант не подходит, ведь наше государство стремится к миру и безопасности.

Также "израильский сценарий" предусматривает разрешение на разработку нелегального ядерного оружия, о чем говорила и бывшая премьер-министр Израиля Горда Меир.

По мнению Александра Мережко, единственная гарантия – путь Финляндии: "Есть 5 статья Североатлантического договора – это главная гарантия безопасности – один за всех и все за одного. На пути к вступлению в НАТО также нужны гарантии, прежде всего, со стороны ядерных стран. То есть по сути, речь идет не об Израиле, а о Финляндии".

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