В конце мая президент Польши Анджей Дуда в интервью WSJ заявил, что западные союзники Украины поддерживают модель безопасности по образцу Израиля. О том, рассматривает ли украинская сторона такой вариант, в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.
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У Украины и Израиля – разные ситуации
Она отметила, что поскольку не вовлечена в процесс гарантий безопасности, ей трудно сегодня предметно ответить на этот вопрос. Однако подчеркнула, что ситуации, в которых находятся Израиль и Украина – совершенно разные.
Сложно сравнивать ситуации, в которых находятся Израиль и Украина, поскольку у нас совсем другой враг. Перед нами стоит огромное государство с ядерным статусом и абсолютно непредсказуемыми решениями и руководством, поэтому, я думаю, что здесь могут быть разные варианты,
– сказала Наталья Галибаренко.
Также глава миссии Украины при НАТО подчеркнула, что сегодня Украина уже получает много вещей, предусмотренных гарантиями безопасности. Речь, в частности, о поставках вооружения и введении санкций.
При этом, по ее словам, еще нужно многое условно формализовать, ведь они "уже де-факто происходят". Чтобы увидеть в какой форме это произойдет и когда, по мнению Натальи Галибаренко, нужно просто подождать.
"Израильский сценарий" скрывает опасности
Следует отметить, что хотя Израиль является основным союзником США вне НАТО, однако сотрудничество государств не предусматривает предоставления прямых гарантий безопасности в случае нападения. Как подчеркнул руководитель комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко, это не совсем то, что подходит Украине.
Также еще в конце мая политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу о ряде конкретных недостатков такого сценария. Он подчеркнул, что "израильский сценарий" с гарантиями безопасности от США – это тот же Будапештский меморандум, который в итоге никак не оградил Украину от нападений России.
Понятно, что нужно искать какие-то гарантии, но не вступать в те же порванные галоши, за которые извинился Билл Клинтон. Ну у нас же были гаранты безопасности уже и потом сказали, что это вроде бы не гарантии, а синонимическое слово. Якобы это и сахарозаменитель, но сладко во рту от этого не становится,
– отметил Николай Давидюк.
Следовательно, по мнению политолога, такие гарантии являются "подставой", за которой скрываются несколько опасностей:
- Прежде всего, речь идет об изменении президентов стран-подписантов гарантий безопасности, которые после получения власти могут откреститься от этих гарантий. Мол, они не имеют к этому никакого отношения.
- Также "израильский сценарий" предполагает предоставление 39 миллиардов долларов в 10 лет. При этом Украина для борьбы с оккупантами всего за полгода использовала 42 миллиарда долларов от Америки. Следовательно, этот сценарий уменьшит финансирование в 20 раз.
- Кроме того, Израиль – страна, где война идет постоянно. Украине такой вариант не подходит, ведь наше государство стремится к миру и безопасности.
- Также "израильский сценарий" предусматривает разрешение на разработку нелегального ядерного оружия, о чем говорила и бывшая премьер-министр Израиля Горда Меир.
По мнению Александра Мережко, единственная гарантия – путь Финляндии: "Есть 5 статья Североатлантического договора – это главная гарантия безопасности – один за всех и все за одного. На пути к вступлению в НАТО также нужны гарантии, прежде всего, со стороны ядерных стран. То есть по сути, речь идет не об Израиле, а о Финляндии".
Альтернатива вступлению в НАТО: что известно
- Источники WSJ рассказали, что сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО вроде бы не стоит. Западные партнеры предлагают Украине модель безопасности по образцу Израиля, чтобы облегчить поставки оружия и технологий.
- При этом гарантами безопасности могут стать США, Великобритания, Франция и Германия. Однако следует отметить, что такой вариант – не окончательный, однако его рассматривают.
- В издании NYT рассмотрели другие возможные предложения Запада для Украины, которые могут быть объявлены на саммите в Вильнюсе. По одному из вариантов в НАТО предлагают принять часть нашего государства, которое не находится под оккупацией. В этом случае атаки на выбранные области квалифицировали бы как нарушение статьи 5. По другому варианту предлагается вывести отношения на новый уровень не предоставляя членство.
- По предположению израильского журналиста Цви Зильбера, разговоры об "израильской модели" начались после последних новостей об эффективной работе украинской ПВО.