В израильском ТРЦ вспыхнул пожар: часть здания рухнула, есть пострадавшие
Источник:Times Of Israel
В торговом центре в израильском городе Калансуа 16 октября произошел сильный пожар, в результате которого обрушилась часть здания. В результате возгорания пострадали по меньшей мере 9 человек.
Согласно сообщению пожарной службы, огонь возник на втором этаже ТРЦ, расположенного в городе Калансуа, что в восточном Шароне. В этой части здания были расположены офисы.
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Детали пожар в торговом центре Израиля
Пожар вспыхнул в ТРЦ днем 16 октября. Из центра немедленно эвакуировали сотни посетителей. В выходной их пришло туда очень много.
Пожарные бригады задержались в пути из-за трудностей подъезда к зданию. За это время огонь полностью уничтожил весь второй этаж здания, в нем обрушилась часть стен и крыша.
Местных жителей просят не приближаться к месту инцидента.
Несколько человек пострадали
К счастью, обошлось без погибших. Однако без травмированных не обошлось: 7 человек, в том числе полицейский, получили легкие ранения. Кроме того, от угарного газа пострадали еще 2 человека, однако им не понадобилась госпитализация.
В Израиле в ТРЦ вспыхнул пожар: смотрите видео
В пожаре пострадали люди: смотрите видео
Возгорание произошло в городе Калансуа: смотрите карту