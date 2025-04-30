Отныне изумрудные: с 1 мая в Украине изменится цвет светофоров: с 1 мая в Украине изменится цвет светофоров

С 1 мая 2025 года в Украине вступает в силу обновленный стандарт для дорожных светофоров, согласно которому цветные линзы станут изумрудными. А также появятся новые функции для безопасности пешеходов и велосипедистов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на соответствующий приказ. В то же время старые светофоры останутся в эксплуатации, и нововведения будут касаться только реконструкций и новых объектов.

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Изумрудные линзы вместо зеленых

Согласно новому стандарту, все новые или восстановленные светофоры должны получить изумрудные линзы, вместо привычных зеленых. Однако, стоит отметить, что это не означает, что старые светофоры будут заменены. Как заявил в ноябре 2024 года Алексей Билошицкий, заместитель начальника Департамента патрульной полиции, речь идет о новых стандартах только для будущих реконструкций и строительства дорог.

Не стоит ожидать, что все светофоры в стране сразу превратятся в изумрудные. Эти изменения будут внедрены только во время ремонта или замены старых линз, которые могут быть повреждены, треснувшими или выгоревшими. Однако уже с 1 мая начнутся и другие нововведения.

Нововведения на дорогах:

Шевронные стрелки на линзах светофоров – они будут лучше видимы для водителей и пешеходов.

Велосипедные светофоры – новые светофоры для велосипедистов будут иметь пиктограмму велосипеда. Линза будет 100 миллиметров для велосипедных дорожек, 200 миллиметров – для светофоров, размещенных над дорогой.

Совместные вело-пешеходные светофоры – с новыми функциями для безопасности велосипедистов и пешеходов.

Таймеры обратного отсчета времени – на пешеходных, транспортных и велосипедных светофорах, что позволит лучше ориентироваться во времени.

Кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения для людей с ограниченными возможностями.

Таким образом, новые стандарты сделают дорожное движение более безопасным и удобным для всех участников, особенно для велосипедистов и людей с инвалидностью.