Про це розповідає 24 Канал з посиланням на відповідний наказ. Водночас старі світлофори залишаться в експлуатації, і нововведення стосуватимуться лише реконструкцій та нових об'єктів.

Читайте також На ремонт прифронтових доріг витратять 5,2 млрд грн

Смарагдові лінзи замість зелених

Згідно з новим стандартом, всі нові чи відновлені світлофори повинні отримати смарагдові лінзи, замість звичних зелених. Однак, варто зазначити, що це не означає, що старі світлофори будуть замінені. Як заявив у листопаді 2024 року Олексій Білошицький, заступник начальника Департаменту патрульної поліції, мова йде про нові стандарти лише для майбутніх реконструкцій та будівництва доріг.

Не варто очікувати, що всі світлофори в країні відразу перетворяться на смарагдові. Ці зміни будуть впроваджені лише під час ремонту або заміни старих лінз, які можуть бути пошкоджені, тріснутими чи вигорілими. Однак вже з 1 травня почнуться й інші нововведення.

Нововведення на дорогах:

Шевронні стрілки на лінзах світлофорів – вони будуть краще видимі для водіїв і пішоходів.

Велосипедні світлофори – нові світлофори для велосипедистів матимуть піктограму велосипеда. Лінза буде 100 міліметрів для велосипедних доріжок, 200 міліметрів – для світлофорів, розміщених над дорогою.

Спільні велопішохідні світлофори – з новими функціями для безпеки велосипедистів і пішоходів.

Таймери зворотного відліку часу – на пішохідних, транспортних та велосипедних світлофорах, що дозволить краще орієнтуватися в часі.

Кнопки виклику сигналу світлофора та пристрої звукового сповіщення для людей з обмеженими можливостями.

Таким чином, нові стандарти зроблять дорожній рух більш безпечним і зручним для всіх учасників, особливо для велосипедистів та людей з інвалідністю.