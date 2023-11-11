Кадры будто из фильмов ужасов: в Исландии эвакуировали население из-за угрозы извержения вулкана
Источник:DW
В юго-западной части Исландии на полуострове Рейкьянес произошли землетрясения. Соцсетями распространяются пугающие кадры с места событий.
Метеорологическая служба Исландии с конца октября зафиксировала более 24 000 подземных толчков в регионе Рейкьянес. Поэтому местные власти объявили там чрезвычайное положение.
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Какая ситуация в Исландии сейчас
За считанные часы 11 ноября в Исландии было зафиксировано 800 толчков. Сейсмическая активность переместилась в городок под названием Гриндовик. Существует риск затопления лавой этого прибрежного рыбацкого поселения. Поэтому всему населению, а это около 3700 человек, приказали покинуть небольшой город.
Согласно оценкам местной метеорологической службы, существует значительный риск извержения вулкана на полуострове. Оно может состояться в ближайшие дни. Также землетрясения могут стать еще больше.
На одном из видео можно услышать грохот вулкана и подземные толчки.
Жители услышали громкие подземные толчки: видео из соцсетей
Из-за землетрясений в домах начались проблемы с электричеством.
В домах начало мигать освещение: видео из соцсетей
Похожие случаи в Италии
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