Метеорологічна служба Ісландії від кінця жовтня зафіксувала понад 24 000 підземних поштовхів в регіоні Рейк'янес. Через це місцева влада оголосила там надзвичайний стан.
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Яка ситуація в Ісландії зараз
За лічені години 11 листопада в Ісландії зафіксували 800 поштовхів. Сейсмічна активність перемістилася до містечка під назвою Ґріндавік. Існує ризик затоплення лавою цього прибережного рибацького селища. Тому всьому населенню, а це близько 3 700 осіб, наказали залишити невелике місто.
Згідно з оцінками місцевої метеорологічної служби, існує значний ризик виверження вулкана на півострові. Воно може відбутися найближчими днями. Також землетруси можуть стати ще більшими.
На одному з відео можна почути гуркіт вулкана та підземні поштовхи.
Жителі почули гучні підземні поштовхи: відео з соцмереж
Через землетруси в домівках почалися проблеми з електрикою.
В оселях почало блимати освітлення: відео з соцмереж
Схожі випадки в Італії
- Раніше в Італії тимчасово призупинили роботу аеропорту Катанії через те, що на Сицилії прокинувся вулкан Етна, який вважається найвищим у Європі. Місцева влада оголосила для авіації червоний рівень небезпеки.
- Також в Італії сталися землетруси через супервулкан у зоні Флегрейських полів за 20 кілометрів від Неаполя. Через це влада готувалася до можливої евакуації місцевого населення.