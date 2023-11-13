На Сицилии началось извержение вулкана Этна: фото, видео и последствия
Источник:La Sicilia
На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. В этот раз активен юго-восточный кратер.
В Национальном институте геофизики и вулканологии Италии заявили, что высота эруптивной колонны с юго-восточного кратера достигла ориентировочно 4,5 тысяч метров над уровнем моря.
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Что происходит на острове Сицилия
С юго-восточного кратера Этна бьет фонтан лавы,
– рассказали местные журналисты.
По их данным, пепел извержения вулкана падает в муниципалитете Мило и Цафферана-Этнеа. Согласно прогнозируемой модели, вулканический пепел будет рассеиваться на юго-восток острова.
Извержение вулкана Этна: смотрите видео
Что происходит на Этне
Эксперты из Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этна в Катания наблюдают за высоким действующим вулканом Европы с помощью анализа изображений с камер наблюдения.
По данным специалистов, сейчас идет пароксизмальная фаза извержения вулкана – то есть извержение медленно усиливается.
По состоянию на 12 ноября извержение Этны ограничено вершиной и не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катания.
На Сицилии началось извержение вулкана Этна: смотрите видео
Впоследствии специалисты рассказали, что выброс лавы сопровождается ростом уровня "дрожания" вулкана. Это свидетельствует о подъеме раскаленной магмы во внутренних каналах. Более того, из-за сильных выбросов газа зафиксировали взрывы.
Извержение Этны / Фото из телеграм-каналов
Коротко о вулкане Этна
- Вулкан Этна является самым действующим вулканом в Европе. Вулкан расположен на восточном побережье острова Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания.
- Его высота ориентировочно 3326 – 3350 метров. Однако ее трудно указать точно, ведь высота постоянно меняется извержениями и выбросами шлаков. На Этне ориентировочно 200 – 400 вулканических кратеров и в среднем раз в 3 месяца один из кратеров выбрасывает потоки лавы.
- Последний раз извержение Этны было в августе 2023 года. Тогда на улицах города были введены ограничения для движения машин и останавливал работу аэропорт.