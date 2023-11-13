На Сицилии началось извержение вулкана Этна: фото, видео и последствия

На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. В этот раз активен юго-восточный кратер.

В Национальном институте геофизики и вулканологии Италии заявили, что высота эруптивной колонны с юго-восточного кратера достигла ориентировочно 4,5 тысяч метров над уровнем моря.

Смотрите также В Исландии объявили чрезвычайное положение из-за извержения вулкана: эвакуировали целый город

Что происходит на острове Сицилия

С юго-восточного кратера Этна бьет фонтан лавы,

– рассказали местные журналисты.

По их данным, пепел извержения вулкана падает в муниципалитете Мило и Цафферана-Этнеа. Согласно прогнозируемой модели, вулканический пепел будет рассеиваться на юго-восток острова.

Извержение вулкана Этна: смотрите видео

Что происходит на Этне

Эксперты из Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этна в Катания наблюдают за высоким действующим вулканом Европы с помощью анализа изображений с камер наблюдения.

По данным специалистов, сейчас идет пароксизмальная фаза извержения вулкана – то есть извержение медленно усиливается.

По состоянию на 12 ноября извержение Этны ограничено вершиной и не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катания.

На Сицилии началось извержение вулкана Этна: смотрите видео

Впоследствии специалисты рассказали, что выброс лавы сопровождается ростом уровня "дрожания" вулкана. Это свидетельствует о подъеме раскаленной магмы во внутренних каналах. Более того, из-за сильных выбросов газа зафиксировали взрывы.

Извержение Этны / Фото из телеграм-каналов

Коротко о вулкане Этна