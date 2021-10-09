Извержение вулкана на Канарах вызвало землетрясения и молнии

На острове Ла-Пальма на Канарах не прекращается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Огненное стихийное бедствие дополнилось землетрясениями и вспышками молний.

По данным Национального геологического института Испании, 9 октября произошла серия из 37 сейсмических толчков. Сильнейший из них имел магнитуду 4,1 балла.

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Молнии у вулкана

Возле извержения вулкана заметили молнии. Они могут возникать поскольку столкновение частиц пепла создает электрический заряд.

Лава из вулкана покрыла более 150 гектаров сельскохозяйственных угодий, большая часть из которых используется для выращивания бананов. Также огненный поток захватывает оставленные дома и приусадебные участки.

Авиакомпаниям, которые выполняют рейсы на Канарские острова, рекомендовали запастись дополнительным топливом на случай, если самолетам придется изменить курс.

Лава уже покрыла 497 гектаров земли на острове, повредив 1281 дом. На острове также разрушено более 38 километров дорог. Власти предупреждают, что может произойти цунами.

На Ла-Пальме продолжается извержение вулкана