Находились на горе во время извержения вулкана Мерапи: в Индонезии пропали 42 туриста
В Индонезии проснулся вулкан Мерапи. Это произошло в тот момент, когда на горе находились люди.
В воскресенье, 3 декабря, на индонезийском острове Суматра началось извержение вулкана Мерапи. Соцсетями распространяются фото и видео с места событий.
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Что известно об извержении
Извержение началось в 14:54 по местному времени. Оно длилось 4 минуты и 41 секунду. Высота Мерапи составляет 2891 метра.
Очевидцы показали извержение Мерапи: смотрите видео
Вулкан выбросил столб дыма на высоту 3 километров. В результате пеплом накрыло машины и дороги в близлежащих районах.
На острове Суматра виден мощный столб дыма: смотрите видео
Во время извержения вулкана на горе находились люди. После этого исчезла связь с 42 туристами. Пока их считают пропавшими без вести. В настоящее время официальная информация о погибших или пострадавших не поступала.
Так выглядит небо на острове после извержения: смотрите видео
Местные власти объявили 3-й уровень опасности из 4-х. Людям запретили приближаться к Мерапи в радиусе 3 километров. Также жителей призвали носить маски и оставаться дома.
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Последствия извержения вулкана Мерапи / Фото из соцсетей
Извержение в других странах
- Недавно в Исландии эвакуировали около 4 000 человек из города Гриндовик. На юго-западе полуострова Рейкьянес произошло большое количество землетрясений. Населённый пункт может разрушить в ближайшее время неизбежное извержение вулкана.
- Напомним, на Сицилии произошло извержение вулкана Этна. К счастью, это никак не отразилось на работе международного аэропорта Винченцо Беллини в Катании.
- Как сообщалось ранее, в Мексике власти объявили желтый уровень опасности из-за извержения вулкана Попокатепетль. В результате пепел поднялся на высоту более 6 километров. Также при извержении выделялся вулканический газ.