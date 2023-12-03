Находились на горе во время извержения вулкана Мерапи: в Индонезии пропали 42 туриста

В Индонезии проснулся вулкан Мерапи. Это произошло в тот момент, когда на горе находились люди.

В воскресенье, 3 декабря, на индонезийском острове Суматра началось извержение вулкана Мерапи. Соцсетями распространяются фото и видео с места событий.

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Что известно об извержении

Извержение началось в 14:54 по местному времени. Оно длилось 4 минуты и 41 секунду. Высота Мерапи составляет 2891 метра.

Очевидцы показали извержение Мерапи: смотрите видео



Вулкан выбросил столб дыма на высоту 3 километров. В результате пеплом накрыло машины и дороги в близлежащих районах.

На острове Суматра виден мощный столб дыма: смотрите видео



Во время извержения вулкана на горе находились люди. После этого исчезла связь с 42 туристами. Пока их считают пропавшими без вести. В настоящее время официальная информация о погибших или пострадавших не поступала.

Так выглядит небо на острове после извержения: смотрите видео



Местные власти объявили 3-й уровень опасности из 4-х. Людям запретили приближаться к Мерапи в радиусе 3 километров. Также жителей призвали носить маски и оставаться дома.

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Последствия извержения вулкана Мерапи / Фото из соцсетей

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