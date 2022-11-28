На Гавайях впервые за 38 лет "проснулся" один из крупнейших вулканов в мире: жуткие кадры

Один из крупнейших действующих вулканов в мире Мауна-Лоа "спал" последние почти 40 лет. Сейчас поток лавы в основном сдерживается в пределах вершины, но в геологической службе США (USGS) предупредили, что ситуация может быстро измениться.

Более того, уровень предупреждения повысили до самого высокого уровня классификации, сообщают в BBC News, пишет 24 канал.

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Извержение не стало "сюрпризом"

Сообщают, извержение вулкана не стало сюрпризом, ведь ему предшествовала серия землетрясений в регионе, а затем и серия предупреждений о возможном явлении.

Основываясь на прошедших событиях, ранние стадии извержения Мауна-Лоа могут быть очень динамичными, а расположение и продвижение потоков лавы могут быстро изменяться,

– заявили в USGS.

Поэтому в понедельник должностные лица гражданской обороны предупредили жителей о необходимости готовиться на случай, если извержение повлечет поток лавы в сторону городов. Также уже открыли приюты у Кайлуа-Кона и Пахала.

Пока же пепел, который выбрасывает вулкан, несет смертельную опасность. В частности, он может:

загрязнить водоснабжение,

убить растительность,

раздражить легкие.

В Национальной службе погоды в Гонолулу предупредили, что в некоторых районах Гавайи могут накапливаться до 6,35 см пепла.

Также сообщается, что южная часть кальдеры вулкана уже переполнилась, из-за чего потоки лавы опустились на несколько километров. Отметим, что, по словам британского геофизика вулканов Джессики Джонсон, именно потоки лавы редко представляют опасность для жизни, но они могут быть чрезвычайно разрушительными для инфраструктуры.

В сети делятся фото и видео извержения вулкана

Фото и видео извержения вулкана начали появляться в сети в ночь на 28 ноября. На фоне ночного неба эти кадры еще более жуткие.

Эти фотографии сделали жители Большого острова.

Также в сети показали тепловую характеристику и диоксид серы, выделявшийся из кальдеры на вершине вулкана.

Где расположен вулкан

Вулкан Мауна Лоа расположен в Национальном парке Гавайских вулканов и охватывает половину Большого острова. Его высота составляет 4 169 метров над уровнем моря, а площадь – более 5 тысяч квадратных километров. Более того, сама гора идет под воду на глубину 5 791 метр, а потому общая высота вулкана составляет 9 960 метров.

По данным USGS, этот вулкан уже извергался 33 раза с момента своего первого задокументированного извержения в 1843 году. Последний раз это произошло в 1984 году. Тогда потоки лавы были в пределах 8 километров от самого густонаселенного города на острове Хило.