Российские СМИ сообщают, что два вулкана очнулись фактически одновременно. Похоже, что даже природа свирепствует против россиян. В сети уже шутят, что это геологическая спецоперация украинцев.

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Шивелуч

Перед извержением Шивелуч дважды выбросил столбы пепла на высоту до 5 километров.

Специалисты фиксируют выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час, ожидаются лавовые потоки. Температура лавы на поверхности вулкана составляет 1000 градусов Цельсия.

Местные власти призвали не приближаться к вулканам менее чем на 15 километров.

Отмечают, что из-за мощного извержения может пострадать трасса Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск.

Справка. Шивелуч – самый северный из действующих вулканов Камчатки. Самым мощным считается извержение Шивелуча в 1964 году, когда столб пепла достиг высоты 15 километров, а обломки вулканической породы отнесло на 20 километров.

Ключевская Сопка

Извержение в вершинном кратере Ключевского началось после землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло у восточного побережья Камчатки в ночь на 20 ноября.

Отмечают, что происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского — около 200 метров — только некоторые из них видны над кромкой.

По словам ученых, извержение будет усиливаться: специалисты ожидают излияния лавы, а также образования грязевых потоков, которые пройдут руслами рек в районе вулкана.

К слову, в России летом было немало катаклизмов, которые подозрительно "наказывали россиян" за их агрессию. То ли карма, то ли кара, но кроме масштабных лесных пожаров, в России происходили мощные ураганы и даже атаковала саранча.