Російські ЗМІ повідомляють, що два вулкани прокинулися фактично одночасно. Схоже, що навіть природа лютує проти росіян. У мережі уже жартують, що це геологічна спецоперація українців.

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Шивелуч

Перед виверженням Шивелуч двічі викинув стовпи попелу на висоту до 5 кілометрів.

Наразі фахівці фіксують викиди розпеченої магми із частотою до 10 вибухів на годину, очікуються лавові потоки. Температура лави на поверхні вулкана становить 1 000 градусів Цельсія.

Il vulcano Shiveluch in #kamchatka è diventato estremamente attivo, il che indica i preparativi per una potente eruzione GUMCHS regionale, domenica il vulcano ha emesso cenere l'altezza delle colonne di cenere era di 5mila e 4,6mila metri#leandro_press #bidello_armato #russia pic.twitter.com/8oVEk45hk7 — Leandro Pinto Dias (@leandro_press) November 20, 2022

Місцева влада закликала не наближатися до вулканів менш ніж на 15 кілометрів.

Зазначають, що через потужне виверження може постраждати траса Петропавловськ-Камчатський – Усть-Камчатськ.

The Shiveluch Volcano in Kamchatka (remember your Risk boards, kids) is apparently brewing for an eruption. Scientists are advising people to stay at least 10 miles away. The photos are awesome. https://t.co/ShlFcxziPy pic.twitter.com/IvYvug8JJ3 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) November 20, 2022

Довідка. Шивелуч – найпівнічніший з діючих вулканів Камчатки. Найпотужнішим вважається виверження Шивелуча 1964 року, коли стовп попелу досяг висоти 15 кілометрів, а уламки вулканічної породи віднесло на 20 кілометрів.

Ключевська Сопка

Виверження у вершинному кратері Ключевського почалося після землетрусу магнітудою 5,7, що стався біля східного узбережжя Камчатки в ніч проти 20 листопада.

Зазначають, що наразі відбуваються поодинокі викиди розпечених бомб із частотою до 10 вибухів на годину. Через значну глибину кратера Ключевського — близько 200 метрів – лише окремі з них видно над кромкою.

За словами вчених, виверження посилюватиметься: фахівці очікують на вилив лави, а також утворення грязьових потоків, які пройдуть річищами річок у районі вулкана.

Shiveluch Volcano - Kamchatka Russia pic.twitter.com/YopUIER4eK — Catasach (@catasach369) November 19, 2022

До слова, в Росії влітку було чимало катаклізм, які підозріло "карали росіян" за їх агресію. Чи то карма, чи кара, але окрім масштабних лісових пожеж, в Росії ставались потужні урагани та навіть атакувала саранча.