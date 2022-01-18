Как известно, нефть разлилась прямо с лодки. Сильные волны сдвинули судно, на которое грузили нефть на нефтеперерабатывающий завод.

К теме Украинские полярники зафиксировали последствия извержения вулкана в Тихом океане: видео

Сколько нефти разлилось неизвестно

Количество пролитых галлонов не называют.

Впрочем, власти Перу убеждают, что разлив ликвидировали за несколько часов. В то же время, территорию продолжают очищать до сих пор.

Местные власти закрыли пляжи для посещения из-за разлива.

Обратите внимание! Перу – страна в Южной Америке, на побережье Тихого океана. Граничит на севере с Эквадором и Колумбией, на востоке – с Бразилией и Боливией, на юге – с Чили.

Что известно о извержении вулкана на Тонга

Тихоокеанское государство Тонга 15 января стало жертвой цунами. Стихийное бедствие привело к извержению подводного вулкана в южной части Тихого океана. Подземные толчки зафиксировали в 65 километрах от острова. Извержение было столь мощным, что его заметили спутники из космоса.

Поэтому король Тонги был вынужден покинуть дворец и эвакуироваться в безопасное место.

Через несколько часов стихия добралась до берегов Японии. Японские острова ударили волны высотой 1,2 метра, а кое-где и 3. Больше всего пострадали острова Амами и Токара. Однако там действовало предупреждение об угрозе.

Вас может заинтересовать, как бушевал вулкан на Канарах: смотрите видео