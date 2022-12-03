Из-за извержения вулкана на Гавайях туристы могут оказаться в смертельной ловушке: жуткие фото
Источник:Sky News
В конце ноября один из крупнейших вулканов в мире Мауна-Лоа начал извергаться. До этого вулкан "спал" последние почти 40 лет.
Расплавленная лава может сделать дорогу не проездной и заставить водителей искать альтернативные прибрежные маршруты. Поток лавы движется к трассе, соединяющей восточную и западную части острова.
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Что угрожает туристам
Жители штата готовятся к дальнейшим срывам. Если лава из вулкана достигнет ключевой магистрали, то заблокирует самый быстрый путь, соединяющий две стороны острова.
Извержение вулкана Мауна-Лоа на Гавайях / Фото Sky News
Сначала лава медленно протекала в 4,3 километрах от трассы. Как позже сообщили ученые Геологической службы США, на следующей неделе она может перерезать проезжую часть. Однако лава также может изменить курс и не задеть отрезок дороги.
Какие действия власти
Местные политики направили президенту Байдену письмо с требованием предоставить "немедленную помощь" на случай, если раскаленная магма перекроет шоссе. Тем временем туристы заблокировали движение на автодорогах острова, пытаясь полюбоваться яркими стекающими с горы ручьями.
Мауна-Лоа "спал" последние почти 40 лет: смотрите видео
Люди заняли практически все отели в окрестностях и арендовали вертолеты для осмотра с воздуха. Полиция штата сообщила, что из-за этого произошло столкновение двух автомобилей. В результате этого два человека госпитализировали с легкими травмами.
Извержение вулкана Мауна-Лоа: главное
- Вулкан Мауна Лоа расположен в Национальном парке Гавайских вулканов и охватывает половину Большого острова. Его высота составляет 4169 метров над уровнем моря, а площадь – более 5 тысяч квадратных километров. Более того, сама гора идет под воду на глубину 5 791 метр, а затем общая высота вулкана составляет 9 960 метров.
- По данным USGS, этот вулкан уже извергался 33 раза с момента своего первого задокументированного извержения в 1843 году. Последний раз это произошло в 1984 году. Тогда потоки лавы были в пределах 8 километров от самого густонаселенного города на острове Хило.
- Извержение вулкана не стало сюрпризом, ведь ему предшествовала серия землетрясений в регионе, а затем и серия предупреждений о возможном явлении.
- Должностные лица гражданской обороны предупредили жителей о необходимости готовиться на случай, если извержение повлечет поток лавы в сторону городов. Также уже открыли приюты у Кайлуа-Кона и Пахала.