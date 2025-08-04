Они подлетают на сотни метров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об извержении вулканов на Камчатке?

На Камчатке взрывается вулкан Ключевская Сопка. Он начал выбрасывать вулканические бомбы на сотни метров вверх. Только с начала дня 4 августа вулкан уже трижды выпустил пепел – на 6,5, 7,5 и 8 километров над уровнем моря.

Вулкан Ключенская Сопка стал активным: смотрите видео

Шлейф пепла протянулся на 110 километров на восток и юго-восток.

Поток лавы достиг 3 километров. Объявлен оранжевый авиационный код, то есть есть угроза для авиатранспорта.

Активность вулканов на Камчатке спровоцирована недавними землетрясениями. Активизировались также вулканы Крашенникова, Шивелуч, Безымянный и Каримский. Землетрясение на Камчатке было рекордным по мощности с 1952 года.

Вулкан Крашенникова также выбросил пепел уже второй раз за день. Это были выбросы на высоту 6 и 4 километра

Вулкан Крашенникова выбрасывает пепел: смотрите видео