Вони підлітають на сотні метрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про виверження вулканів на Камчатці?

На Камчатці вибухає вулкан Ключевська Сопка. Він почав викидати вулканічні бомби на сотні метрів угору. Лише з початку дня 4 серпня вулкан вже тричі випустив попіл – на 6,5, 7,5 та 8 кілометрів над рівнем моря.

Вулкан Ключенська Сопка став активним: дивіться відео

Шлейф попелу простягнувся на 110 кілометрів на схід та південний схід.

Потік лави досяг 3 кілометрів. Оголошено помаранчевий авіаційних код, тобто є загроза для авіатранспорту.

Активність вулканів на Камчатці спровокована нещодавніми землетрусами. Активізувалися також вулкани Крашеннікова, Шивелуч, Безіменний та Каримський. Землетрус на Камчатці був рекордним за потужністю з 1952 року.

Вулкан Крашеннікова також викинув попіл вже вдруге за день. Це були викиди на висоту 6 та 4 кілометри

Вулкан Крашеннікова викидає попіл: дивіться відео