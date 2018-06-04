Извержение вулкана в Гватемале: число жертв возросло до 56 человек

В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале количество погибших достигло 56 человек.

Об этом сообщает издание Prensa Libre.

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В воскресенье, 3 июня, во время поисково-спасательной операции были найдены тела 25 жертв. В понедельник спасательные возобновили работы и был обнаружен 31 погибший. Издание отмечает, что такие данные пока официально не подтверждены.

Глава координационного агентства Гватемалы по снижению опасности стихийных бедствий Серхио Кабанас подтвердил 33 жертвы извержения вулкана Фуэго.

Напомним, вулкан Фуэго является одним из самых активных в Центральной Америке. Это уже его второе извержение за этот год.