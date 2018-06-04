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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Виверження вулкану у Гватемалі: кількість жертв зросла до 56 осіб

19 Читать новость на русском
Вулкан Фуего
Вулкан Фуего / Фото з відкритих джерел

У результаті виверження вулкана Фуего в Гватемалі кількість загиблих досягла 56 осіб.

Про це повідомляє видання Prensa Libre.

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В неділю, 3 червня, під час пошуково-рятувальної операції були знайдені тіла 25 жертв. У понеділок рятувальні відновили роботи й було виявлено 31 загиблого. Видання зазначає, що такі дані поки офіційно не підтверджені.

Глава координаційного агентства Гватемали щодо зниження небезпеки стихійних лих Серхіо Кабанас підтвердив 33 жертви виверження вулкана Фуего.

Нагадаємо, вулкан Фуего є одним із найактивніших у Центральній Америці. Це вже його друге виверження за цей рік.

Теги: виверження вулкану Жертви
Джерело: 24 Канал
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