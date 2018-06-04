Виверження вулкану у Гватемалі: кількість жертв зросла до 56 осіб

У результаті виверження вулкана Фуего в Гватемалі кількість загиблих досягла 56 осіб.

Про це повідомляє видання Prensa Libre.

Читайте також: На Гаваях вже місяць триває виверження вулкана: через лаву існує загроза для евакуації людей

В неділю, 3 червня, під час пошуково-рятувальної операції були знайдені тіла 25 жертв. У понеділок рятувальні відновили роботи й було виявлено 31 загиблого. Видання зазначає, що такі дані поки офіційно не підтверджені.

Глава координаційного агентства Гватемали щодо зниження небезпеки стихійних лих Серхіо Кабанас підтвердив 33 жертви виверження вулкана Фуего.

Нагадаємо, вулкан Фуего є одним із найактивніших у Центральній Америці. Це вже його друге виверження за цей рік.