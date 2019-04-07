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      Известная волонтер попала под обстрел на Донбассе: фото

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      Елена Развадовская попала под обстрел на Донбассе
      Елена Развадовская попала под обстрел на Донбассе / Фото с Фейсбук-страницы Елены Развадовской

      Автомобиль с волонтеркой и известной правозащитницей Еленой Развадовской попал под обстрел боевиков на Донбассе. Оккупанты почти попали в бензобак, но никто не пострадал.

      Волонтер назвала этот день "вторым днем ​​рождения", ведь снаряд разорвался рядом с машиной, написала она на своей странице в Facebook.

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      Слева, разлетающееся стекло, невероятно пронзительный писк в ушах, а потом сразу – "газу, газу, газу" от пассажира стороны", – пишет Развадовская.

      Она добавила, что, к счастью, не получила "ни одной царапины" хотя стекло было везде – даже в волосах.

      Так я съездила сегодня к своей подопечной семье в Золотое-4 и попали под обстрел не где-то среди окопов, а прямо в центре поселка,
      – объяснила волонтер.

      Елена сообщила о ситуации правоохранителям, но вот с наблюдателями "не сложилось". Так, она приехала в Северодонецк в их офис, но ее "с порога отправили домой".


      Боевики почти попали бензобак / Фото с Фейсбук-страницы Елены Развадовской


      Елена чудом не пострадала / Фото с Фейсбук-страницы Елены Развадовской

      "Приходите в понедельник, мол, сейчас никого в офисе. Ну да, суббота, 5 вечера, я понимаю, но стреляют не только в рабочие часы. Думала, им будет интересно", – добавила Развадовская.

      Правоохранители зафиксировали обстрел / Фото с Фейсбук-страницы Елены Развадовской

      Отметим, российские боевики на Донбассе снова обстреляли поселок – на этот раз боевики из гранатометов Золотое-4. Жертв и пострадавших в результате обстрела среди населения нет, однако один из снарядов попал в жилой дом.
       

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Операция Объединенных сил
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