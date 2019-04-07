Відома волонтерка потрапила під обстріл на Донбасі: фото

Автомобіль з волонтеркою та відомою правозахисницею Оленою Развадовською потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі. Окупанти поцілили майже у бензобак, але ніхто не постраждав.

Волонтерка назвала цей день "другим днем народження", адже снаряд розірвався поруч із машиною, написала вона на своїй сторінці у Facebook.

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Зліва, скло, яке розлітається, неймовірно пронизливий писк у вухах, а потім відразу – "газуй, газуй, газуй" від пасажира збоку", – пише Развадовська.

Вона додала, що, на щастя, не отримала "жодної подряпини" хоча скло було всюди – навіть у волоссі.

Так я з'їздила сьогодні до своєї підопічної сім'ї в Золоте-4 і потрапили під обстріл не десь посеред окопів, а просто в центрі селища,

– пояснила волонтерка.

Олена повідомила про ситуацію правоохоронців, але от спостерігачами "не склалося". Так, вона приїхала в Северодонецьк до їхнього офісу, але її «"з порога відправили додому".



Бойовики майже поцілили бензобак/Фото із Фейсбук-сторінки Олени Развадовської



Олена дивом не постраждала/Фото із Фейсбук-сторінки Олени Развадовської

"Приходьте в понеділок, мовляв, зараз нікого в офісі. Ну так, субота, 5 вечора, я розумію, але ж стріляють не тільки в робочі години.. думала, їм буде цікаво", – додала Развадовська.



Правоохоронці зафіксували обстріл/ Фото із Фейсбук-сторінки Олени Развадовської

Зазначимо, російські бойовики на Донбасі знову обстріляли селище – цього разу бойовики з гранатометів Золоте-4. Жертв та постраждалих через обстріл серед населення немає, однак один із снарядів влучив у житловий будинок.