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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Известно, сколько контрактников до конца года получат жилье

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До конца 2018 года будут построены общежития для 23 тысяч военнослужащих-контрактников
До конца 2018 года будут построены общежития для 23 тысяч военнослужащих-контрактников / ivona.bigmir.net

До конца 2018 года будут построены общежития для 23 тысяч военнослужащих-контрактников.

Об этом информировал UNN.

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Цифру озвучил Президент Украины Петр Порошенко во время посещения завода "Артем".

"До конца года, как мне только что докладывал министр обороны Украины Степан Полторак, у нас будут общежития почти для 23 тысяч украинских военнослужащих-контрактников", – сообщил Президент.

Для военнослужащих до конца 2018 года построят 184 современных общежития.

Ранее Порошенко отмечал, что общежития для военных, реабилитационный центр для воинов АТО и инфраструктура для наименее защищенных слоев населения Украины должны быть построены "за средства Януковича".

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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