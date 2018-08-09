Известно, сколько контрактников до конца года получат жилье
До конца 2018 года будут построены общежития для 23 тысяч военнослужащих-контрактников.
Об этом информировал UNN.
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Цифру озвучил Президент Украины Петр Порошенко во время посещения завода "Артем".
"До конца года, как мне только что докладывал министр обороны Украины Степан Полторак, у нас будут общежития почти для 23 тысяч украинских военнослужащих-контрактников", – сообщил Президент.
Для военнослужащих до конца 2018 года построят 184 современных общежития.
Ранее Порошенко отмечал, что общежития для военных, реабилитационный центр для воинов АТО и инфраструктура для наименее защищенных слоев населения Украины должны быть построены "за средства Януковича".
Источник: 24 Канал
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