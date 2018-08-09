"Слава Украине!" станет официальным военным приветствием ВСУ, – Порошенко

Слова "Слава Украине" станут официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины и в День независимости Украины, 24 августа, впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время открытия первой очереди по производству артиллерийских снарядов больших калибров для артиллерийской установки "Гиацинт" в ГАХК "Артем" Государственного концерна "Укроборонпром".

Читайте также: "Слава Украине": откуда появился патриотический лозунг

Глава государства отметил, что принял такое решение после тщательного обсуждения с военнослужащими, с военными частями, ветеранами АТО, трудовыми коллективами, министром обороны, СНБО, и правительством.

С 24 августа слова "Слава Украине!" впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня независимости Украины. До начала работы новой сессии Верховной Рады, поскольку эти изменения в уставе ВСУ, эти слова станут официальным военным приветствием Вооруженных сил,

– подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Степан Полторак рассказал, что Порошенко поручил Минобороны разработать законопроект, который заменит воинское приветствие в ВСУ советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем (желаю) здоровье!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!".