"Слава Україні!" стане офіційним військовим вітанням ЗСУ, – Порошенко

Слова "Слава Україні" стануть офіційним військовим вітанням Збройних сил України і в День незалежності України, 24 серпня, вперше пролунають як частина офіційної церемонії військового параду.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час відкриття першої черги з виробництва артилерійських снарядів великих калібрів для артилерійської установки "Гіацинт" у ДАХК "Артем" Державного концерну "Укроборонпром".

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Глава держави зауважив, що прийняв таке рішення після ретельного обговорення з військовослужбовцями, з військовими частинами, ветеранами АТО, трудовими колективами, міністром оборони, РНБО, та урядом.

З 24 серпня слова "Слава Україні!" вперше пролунають як частина офіційної церемонії військового параду на честь Дня незалежності України. До початку роботи нової сесії Верховної Ради, оскільки це зміни до статутів ЗСУ, ці слова стануть офіційним військовим вітанням Збройних сил,

– наголосив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Степан Полторак розповів, що Порошенко доручив Міноборони розробити законопроект, який замінить військове вітання в ЗСУ радянського зразка "Здрастуйте, товариші!" та "Бажаємо (бажаю) здоров’я!" на "Слава Україні!" та "Героям слава!".