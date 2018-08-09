Відомо скільки контрактників до кінця року матимуть житло

До кінця 2018 року будуть збудовані гуртожитки для 23 тисяч військовослужбовців-контрактників.

Про це інформував UNN.

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Цифру озвучив Президент України Петро Порошенко під час відвідування заводу "Артем".

"До кінця року, як мені щойно доповідав міністр оборони України Степан Полторак, ми будемо мати гуртожитки майже для 23 тисяч українських військовослужбовців-контрактників", – повідомив Президент.

Для військовослужбовців до кінця 2018 року побудують 184 сучасних гуртожитки.

Раніше Порошенко наголошував, що гуртожитки для військових, реабілітаційний центр для воїнів АТО та інфраструктура для найменш захищених верств населення України мають бути побудовані за "кошти Януковича".