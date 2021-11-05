Известному налоговику времен Януковича отменили приговор: на него якобы давили

Бывшему первому заместителю главы Налоговой службы – начальнику налоговой милиции Андрею Головачу отменили приговор, то есть 5 лет заключения. Решение приняли в Киевском апелляционном суде.

Головача задержали в августе 2016 года. Следствие утверждало, что он и другие руководители Министерства доходов и сборов украли из госбюджета 3,1 миллиарда гривен. Деньгами якобы завладели, возмещая НДС "фиктивным фирмам".

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Подробнее о деле Головача

Головач был в СИЗО около 4 месяцев. В конце концов, он согласился пойти на сделку со следствием и выплатить 130 миллионов гривен компенсации государству.

Поэтому в декабре 2016 года Оболонский райсуд Киева назначил ему 5 лет тюрьмы с испытательным сроком 1 год.

Постановили вернуть миллионы семье Головача

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что при обыске в доме экс-налоговика нашли бюст беглого президента Виктора Януковича.

В октябре 2020 года Печерский суд постановил вернуть 130 миллионов гривен семье Головача. Экс-глава налоговой милиции также обжаловал свой приговор.

Впоследствии Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу – приговор отменили, а дело вернули на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Судьи говорят, что на Головача давили

Приговор отменила коллегия судей в составе Юрий Трясуна, Ивана Мосьондза и Сергея Новова. Они убеждены, что Головач вину признал недобровольно.

Утверждают, что главный военный прокурор Анатолий Матиос давил на него и угрожал, требуя заключить сделку. Более того, давлением признали арест имущества родственников Головача.

Матиос в 2016 году говорил, что на счетах Головача и его родственников с ноября 2013 года проводили финансовые операции на сумму 1,6 миллиарда гривен.