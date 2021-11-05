Головача затримали у серпні 2016 року. Слідство стверджувало, що він та інші керівники Міністерства доходів і зборів вкрали з держбюджету 3,1 мільярда гривень. Грошима нібито заволоділи, відшкодовуючи ПДВ "фіктивним фірмам".

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Детальніше про справу Головача

Головач був у СІЗО близько 4 місяців. Зрештою, він погодився піти на угоду зі слідством і виплатити 130 мільйонів гривень компенсації державі.

Тому у грудні 2016 року Оболонський райсуд Києва призначив йому 5 років в'язниці з випробувальним терміном 1 рік.

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Постановили повернути мільйони родині Головача

У жовтні 2020 року Печерський суд постановив повернути 130 мільйонів гривень родині Головача. Ексглава податкової міліції також оскаржив свій вирок.

Згодом Київський апеляційний суд задовольнив скаргу – вирок скасували, а справу повернули на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Судді кажуть, що на Головача тиснули

Вирок скасувала колегія суддів у складі Юрій Трясуна, Івана Мосьондза та Сергія Новова. Вони переконані, що Головач провину визнав недобровільно.

Стверджують, що головний військовий прокурор Анатолій Матіос тиснув на нього і погрожував, вимагаючи укласти угоду. Ба більше, тиском визнали арешт майна родичів Головача.

Матіос у 2016 році говорив, що на рахунках Головача та його родичів з листопада 2013 року проводили фінансові операції на суму 1,6 мільярда гривень.