Известны имена кандидатов на пост главы налоговой

24 апреля правительство уволило Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы. Сейчас на это место претендуют 6 кандидатов.

Среди этих кандидатов – бывшие фискалы Януковича и Клименко, многолетние политики с огромными доходами и несколько вообще неизвестных общественности человек. Об этом сообщила активистка "Автомайдана" Екатерина Бутко в колонке "Украинской правды".

Ранее В правительстве говорят, что уже есть 43 кандидата на должность руководителя налоговой

Кандидаты на пост главы Налоговой службы:

► Николай Катеринчук – народный депутат 3-х созывов (2002, 2007 и 2012 годов) и лидер "Европейской партии".

► Василий Поезд – работник Государственной фискальной службы, ранее там он возглавлял департамент организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия. Кроме этого он также претендует на должность заместителя главы налоговой.

По информации Бутко, в 2012 году Поезд руководил обыском налоговиками магазина Rozetka за якобы неуплату налогов. Однако подобные обыски были стандартной схемой давления на бизнес со стороны власти Януковича.

► Герман Андес – также работник Фискальной службы при Януковиче, занимал должность начальника регионального управления Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНС Украины в Киеве.

► Елизавета Рошуорова – претендентка на должность главы налоговой, которая, согласно декларации, в 2019 году не заработала ни одной гривны. Вероятно она с семьей скрывают свои официальные доходы.

► Дмитрий Алексеенко – экс-глава общественного совета при Государственной фискальной службе в 2014-2016 годах. Ранее также был членом общественных советов при налоговой Министерства доходов и сборов и Фонда госимущества.

Сейчас он является бенефициаром трех аудиторских фирм. К примеру, одна из них ООО "Стандарт-Аудит" за последние годы выиграла 22 государственных тендера на почти 8 миллионов гривен.

► Дмитрий Иванов – частный предприниматель в сфере живописи и штукатурных работ. Согласно декларации, он является совладельцем компании, которая занимается производством красок и лаков.

Что известно об увольнении руководителей налоговых служб24 апреля парламент на внеочередном заседании правительства уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и его заместителя Дмитрия Венцковского.



Кроме этого, без должности главы Государственной таможенной службы оставили и Максима Нефедова и его заместителей.



Вероятно, что отставки глав таможни и налоговой службы инициировал экс-министр финансов Игорь Уманский. По его словам, такая инициатива была из-за "скручивания" НДС, в результате чего госбюджет теряет 5 миллиардов гривен ежемесячно.