Відомі імена кандидатів на пост голови податкової

24 квітня уряд звільнив Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби. Наразі на це місце претендують 6 кандидатів.

Серед них кандидатів – колишні фіскали Януковича і Клименка, багаторічні політики з величезними доходами й кілька взагалі невідомих громадськості осіб. Про це повідомила активістка "Автомайдану" Катерина Бутко в колонці "Української правди".

Раніше В уряді кажуть, що вже є 43 кандидати на посаду керівника податкової

Кандидати на посаду голови Податкової служби:

► Микола Катеринчук – народний депутат 3-х скликань (2002, 2007 і 2012 років) та лідер "Європейської партії".

► Василь Поїзд – працівник Державної фіскальної служби, раніше там він очолював департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії. Окрім цього він також претендує на посаду заступника голови податкової.

За інформацією Бутко, у 2012 році Поїзд керував обшуком податківцями магазину Rozetka через нібито несплату податків. Однак подібні обшуки були стандартною схемою тиску на бізнес з боку влади Януковича.

► Герман Андес – також працівник Фіскальної служби. за часів Януковича, обіймав посаду начальника регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України в Києві.

► Єлизавета Рошуорова – претендентка на посаду голови податкової, яка, згідно з декларацією, у 2019 році не заробила жодної гривні. Ймовірно вона з родиною приховують свої офіційні доходи.

► Дмитро Олексієнко – ексголова громадської ради при Державній фіскальній службі у 2014 – 2016 роках. Раніше також був членом громадських рад при податковій Міністерстві доходів і зборів та Фонду держмайна.

Нині він є бенефіціаром трьох аудиторських фірм. До прикладу, одна з них ТОВ "Стандарт-Аудит" за останні роки виграла 22 державних тендери на майже 8 мільйонів гривень.

► Дмитро Іванов – приватний підприємець у сфері живопису та тинькувальних робіт. Згідно з декларацією, він є співвласником компанії, яка займається виробництвом фарб і лаків.

Що відомо про звільнення керівника Податкової служби?24 квітня на позачерговому засіданні уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та його заступника Дмитра Венцковського.



Окрім цього, без посади очільника Державної митної служби залишили й Максима Нефьодова та його заступників.



Ймовірно, що відставки голів митниці та податкової служби ініціював ексміністр фінансів Ігор Уманський. За його словами, така ініціатива була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця.