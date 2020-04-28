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      В уряді кажуть, що вже є 43 кандидати на посаду керівника податкової

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      Хто замінить Верланова на посаді голови ДПС
      Хто замінить Верланова на посаді голови ДПС? / Колаж 24 каналу

      На посаду керівника Державної податкової служби замість Сергія Верланова, якого уряд звільнив 24 квітня, вже є 43 кандидати. Призначення нового очільника ДПС відбудеться за спрощеною процедурою.

      Про наявність вже 43 заявок від кандидатів на посаду керівника ДПС заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі "Свободи слова" увечері 27 квітня.

      Про конкурс без конкурсу Як обирають нового голову податкової служби – у сюжеті 24 каналу

      Нагадаємо, звільнили попереднього керівника ДПС Сергія Верланова на позачерговому засіданні Кабміну 24 квітня. Міністр фінансів Сергій Марченко тоді заявив, що Верланов та Нефьодов (керівник митниці, якого теж звільнили) втратили довіру людей.

      Невдовзі після звільнення Верланова уряд вирішив провести процедуру призначення нового керівника Державної податкової служби за спрощеною процедурою та оголосив конкурс, подати заявки до якого треба було встигнути до 27 квітня. 

      "За цих два дні на посаду керівника податкової вже є 43 заявки", – сказав міністр Немчінов. І пояснив, що уряд призначить нових голів податкової та митної служб за спрощеною процедурою, а після закінчення карантину проведе конкурсний відбір.

      Неможливо призначити (керівників – 24 канал) за один день. Ще буде співбесіда, ще буде передкваліфікація, тобто (кандидат – 24 канал) має відповідати наявності сертифікатів – з іноземної мови, досвіду тощо. А після цього, якщо людина буде не системна, буде ще спецперевірка. Неможливо все це зробити в один день на посаду державної служби категорії "А", 
      – розповів Немчінов, відкидаючи звинувачення, що уряд поспішає призначити "потрібних" людей.

      Того ж дня, коли звільнили Верланова та Нефьодова – 24 квітня, зауважимо, нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії для розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.

      Однією з причин стали заяви ексміністра фінансів       Ігоря Уманського про "скручування" ПДВ та збитки державі на 5 мільярдів гривень щомісяця.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Кабінет Міністрів України Олег Немчінов Сергій Верланов Державна податкова служба Новини України
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