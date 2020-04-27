Конкурс без конкурсу: як обирають нового голову податкової служби

На позачерговому засіданні Кабміну 24 квітня звільнили голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова. Тож наразі уряд шукає нових очільників цих структур. Однак обов'язкового конкурсу, фактично, не проводять.

Про те, як обирають нових очільників та чому звільнили попередніх – читайте в матеріалі 24 каналу.

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29 400 гривень – для голови податкової служби, і 26,5 тисяч – для заступника: такі пропозиції з'явились на

Єдиному порталі вакансій державної служби. Вимоги до претендентів – майже ідентичні. Кандидат має бути магістром з досвідом роботи на керівних посадах не менше, ніж 7 років.

Обиратимуть нових керівників лише за результатами співбесіди. Для цього є 3 дні, 2 з яких – вихідні.

Це не конкурс, і ми всі це чудово розуміємо. Це, фактично, призначення на тимчасовий контракт на час карантину, яке може бути не тільки на час карантину, а ще й 4 місяці після цього. Заступник фінансів буде проводити співбесіди з тим, з ким вважає за потрібне,

– пояснила членкиня комітету з організації державної влади Верховної Ради Альона Шкрум.

Це уможливили зміни до закону "Про держслужбу". Їх провели разом з останніми змінами до бюджету у зв'язку з пандемією. Народна депутатка Альона Шкрум називає це профанацією і поверненням традицій часів Януковича, коли людей призначали за "вказівкою".

"Очевидно, що та людина, яку зараз призначать, з нею просто домовлено. І це буде тимчасове призначення, абсолютно фейкове, яке дасть можливість цій людині просто виконувати вказівки керівництва", – наголосила вона.

Співбесіди на посаду очільника податкової служби розпочнуть проводити вже 28 квітня. На думку економіста Сергія Фурси, зараз фізично неможливо прогнозувати будь-які кадрові рішення поточної влади. Адже вони мають хаотичний характер, і призначити можуть будь-кого.

Керівника митниці Максима Нефьодова і податківця Сергія Верланова в турборежимі звільнили 24 квітня на засіданні уряду за зачиненими дверима. Обох не попередили і не пояснили причин.



Максим Нефьодов, Сергій Верланов / Колаж 24 каналу

Як зазначив ексголова митної служби України Максим Нефьодов, міністр фінансів Сергій Марченко відмовився з ним спілкуватися, і втік.

Постфактум в уряді назвали це звільнення "питанням економічної безпеки". Міністр фінансів, який напередодні хвалив обох фіскалів, раптом лаконічно заявив, що ті втратили довіру людей.

Що відомо про Максима Нефьодова та Сергія Верланова – читайте за посиланнями.

Експерти вважають, що насправді обох посадовців, які виграли прозорі конкурси і почали реформи у своїх відомствах, звільнили через політичні інтриги.

Напередодні попередній міністр фінансів Ігор Уманський звинуватив Нефьодова і Верланова у тому, що вони нібито "кришують" схеми з НДС.

Колишній митник і податківець Нефьодов і Верланов все заперечують, і навіть написали заяву в Офіс генпрокурора.

Добре, що фінанси – це чітка матерія. І цифри є на папері. Будемо спілкуватися, пояснювати. І, можливо, керівництво змінить свою думку,

– прокоментував Сергій Верланов

Закиди щодо падіння надходжень до бюджету з митниці і податкової вони також називають несправедливими. Адже зумовили це об'єктивні чинники: міцна гривня і ситуація на зовнішніх ринках.

"Це виглядає, як намагання прибрати незручного реформатора, який дійсно розпочав системну боротьбу з корупцією", – відзначив Сергій Фурса.

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Натомість на вакантні місця на митниці та в податковій претендують одіозні персонажі з минулого: Василь Цушко і Олексій Любченко, топчиновники часів Януковича. Обоє подали декларації на посади заступників міністра фінансів.