Конкурс без конкурса: как выбирают нового главу налоговой службы

На внеочередном заседании Кабмина 24 апреля уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Поэтому сейчас правительство ищет новых руководителей этих структур. Однако обязательного конкурса фактически не проводят.

О том, как выбирают новых руководителей и почему уволили предыдущих – читайте в материале 24 канала.

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29 400 гривен – для главы налоговой службы и 26 500 – для заместителя: такие предложения появились на

Едином портале вакансий государственной службы. Требования к претендентам – почти идентичны. Кандидат должен быть магистром с опытом работы на руководящих должностях не менее 7 лет.

Выбирать новых руководителей будут только по результатам собеседования. Для этого есть 3 дня, 2 из которых – выходные.

Это не конкурс, и мы все это прекрасно понимаем. Это, фактически, назначение на временный контракт на время карантина, который может быть не только на время карантина, но и 4 месяца после этого. Заместитель финансов будет проводить собеседования с тем, с кем считает нужным,

– пояснила член комитета по организации государственной власти Верховной Рады Алена Шкрум.

Это сделали возможным изменения в закон "О госслужбе". Их провели вместе с последними изменениями в бюджет в связи с пандемией. Народный депутат Алена Шкрум называет это профанацией и возвращением традиций времен Януковича, когда людей назначали за "указанию".

"Очевидно, что тот человек, которого сейчас назначат, с ним просто договорились. И это будет временное назначение, абсолютно фейковое, которое даст возможность этому человеку просто выполнять указания руководства", – подчеркнула она.

Собеседования на должность главы налоговой службы начнут проводить уже 28 апреля. По мнению экономиста Сергея Фурсы, сейчас физически невозможно прогнозировать любые кадровые решения текущей власти. Ведь они имеют хаотический характер и назначить могут любого.

Руководителя таможни Максима Нефедова и налоговика Сергея Верланова в турборежиме уволили 24 апреля на заседании правительства за закрытыми дверями. Обоих не предупредили и не объяснили причин.



Максим Нефедов, Сергей Верланов / Коллаж 24 канала

Как отметил экс-глава таможенной службы Украины Максим Нефедов, министр финансов Сергей Марченко отказался с ним общаться и убежал.

Постфактум в правительстве назвали это увольнение "вопросом экономической безопасности". Министр финансов, который накануне хвалил обоих фискалов, вдруг лаконично заявил, что те потеряли доверие людей.

Что известно о Максиме Нефедове и Сергее Верланове – читайте по ссылкам.

Эксперты считают, что на самом деле обоих должностных лиц, которые выиграли прозрачные конкурсы и начали реформы в своих ведомствах, уволили из-за политических интриг.

Накануне предыдущий министр финансов Игорь Уманский обвинил Нефедова и Верланова в том, что они якобы "крышуют" схемы с НДС.

Бывший таможенник и налоговик Нефедов и Верланов все отрицают и даже написали заявление в Офис генпрокурора.

Хорошо, что финансы – это четкая материя. И цифры на бумаге. Будем общаться, объяснять. И, возможно, руководство изменит свое мнение,

– прокомментировал Сергей Верланов.

Упреки по падению поступлений в бюджет с таможни и налоговой они также называют несправедливыми. Ведь обусловили это объективные факторы: крепкая гривня и ситуация на внешних рынках.

"Это выглядит, как попытка убрать неудобного реформатора, который действительно начал системную борьбу с коррупцией", – отметил Сергей Фурса.

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Зато на вакантные места на таможне и в налоговой претендуют одиозные персонажи из прошлого: Василий Цушко и Алексей Любченко, топ-чиновники Януковича. Оба подали декларации на должности заместителей министра финансов.