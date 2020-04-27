Звільнення Нефьодова і Верланова: чому ОП пішов на такий крок
На адресу вже колишніх очільників Держмитниці і податкової – Максима Нефьодова і Сергія Верланова було багато критики. Виникла обґрунтована суспільна напруга, яку треба було зняти. Офіс президента Зеленського дуже реагує на суспільні настрої і запити.
Таку думку сайту 24 каналу висловив економічний експерт Андрій Вігірінський.
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Експерт нагадує: показники митниці і податкової не були оптимістичними. Недобір по податках при дефіциті держбюджету. За словами Вігірінського, після зміни уряду Гончарука попри критику Зеленським цих служб кадрові рішення з невідомих причин не були прийняті. Плюс питання про преміювання на митниці додатково збурило громадськість. (Керівник Державної митниці Нефьодов призначив собі і своїм заступникам надбавки в розмірі 600% окладу – "24").
Крім того, що Нефьодов і Верланов виграли конкурси на заміщення посад, їм не вистачило якостей, щоб зламати систему, що виховала в Україні чимало мільйонерів, яких називають королями контрабанди,
– наголошує Андрій Вігірінський.
Цікаво Максима Нефьодова звільнили з посади голови митної служби: що про нього відомо
Як зауважує експерт, професіоналізм Нефьодова – красива картинка в ЗМІ. Він гарно розповідає про те, як треба міняти філософію роботи митниці, підтримувати працівників. Що реформа розпочинається з відбору нових кандидатів і робітників. А хотілося б, щоб він поїхав на столичний ринок і подивився на кількість продуктів харчування з імпортною складовою і перевірив, як їх завезено, скільки податків сплачено.
Нефьодов - хороший менеджер в гарному дорогому костюмі. Без глобального розуміння процесів і бажання ламати ці корупційні схеми,
– зазначив Вігірінський.
Звільнення Верланова та Нефьодова. Головне
- 24 квітня нардепи проголосували за створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих корупційних дій посадовців Державної митної, податкової та фіскальної служб.
- На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів 24 квітня звільнили голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова.
- Як раніше заявляв ексміністр фінансів Ігор Уманський, ініціатива про їх звільнення була через "скручування" ПДВ, від яких, держбюджет втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця.
- Прем’єр Шмигаль заявив, що Верланова і Нефьодова звільнили через рекордно низькі показники надходжень до бюджету.