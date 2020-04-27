Увольнение Нефедова и Верланова: почему ОП пошел на такой шаг

В адрес уже бывших руководителей Гостаможни и налоговой – Максима Нефедова и Сергея Верланова было много критики. Возникло обоснованное общественное напряжение, которое нужно было снять. Офис президента Зеленского очень реагирует на общественные настроения и запросы.

Такое мнение сайта 24 канала высказал экономический эксперт Андрей Вигиринський.

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Эксперт напоминает: показатели таможни и налоговой ни были оптимистичными. Недобор по налогам при дефиците госбюджета. По словам Вигиринського, после смены правительства Гончарука несмотря на критику Зеленским этих служб кадровые решения по неизвестным причинам не были приняты. Плюс вопрос о премировании на таможне дополнительно возмутило общественность. (Руководитель Государственной таможни Нефедов назначил себе и своим заместителям надбавки в размере 600% оклада – "24").

Кроме того, что Нефедов и Верланов выиграли конкурсы на замещение должностей, им не хватило качеств, чтобы сломать систему, воспитала в Украине немало миллионеров, которых называют королями контрабанды,

– отмечает Андрей Вигиринський.

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Как отмечает эксперт, профессионализм Нефедова – красивая картинка в СМИ. Он хорошо рассказывает о том, как надо менять философию работы таможни, поддерживать работников. Что реформа начинается с отбора новых кандидатов и рабочих. А хотелось бы, чтобы он поехал на столичный рынок и посмотрел на количество продуктов питания с импортной составляющей и проверил, как они завезены, сколько налогов уплачено.

Нефедов – хороший менеджер в хорошем дорогом костюме. Без глобального понимания процессов и желания ломать эти коррупционные схемы,

– отметил Вигиринський.

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