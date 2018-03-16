13:02
17 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-6°C
-2°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -11°C
  • понедельник
    -8°C -14°C
  • вторник
    -5°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин оседлает чудо-оружие. Провалы памяти у Лаврова
Вєсті Кремля
22:50, 16 марта
Вести.UA. Решающий поединок политиков. Музыка для поиска террористов
Вєсті.UA
21:32, 16 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Известный адвокат пояснил, что ждет Россию после проведения выборов в Крыму

765 Читати новину українською
Из-за выборов в Крыму против России снова введут санкции, – Новиков
Из-за выборов в Крыму против России снова введут санкции, – Новиков / Соцсети

Грядущие выборы президента в России реальных дипломатических последствий не вызовут, правда санкции на Кремль все же ожидают.

Об этом заявил известный правозащитник Илья Новиков, передает Politeka.

Читайте также: Что будет с Россией и Украиной после ухода Путина: мнение российского журналиста

"Эти выборы не должны восприниматься как нечто нормальное, но думаю, что реальных дипломатических последствий они не вызовут. А что какие-то из санкций, которые в любом случае ожидают Россию, могут быть приурочены к этому – почему бы и нет, и это основание ничуть не хуже остальных", – отметил юрист.

По его словам, дополнительной причиной введения санкций против РФ может служить поведение власти.

"Дополнительные санкции ожидают Россию в ближайшее время независимо от президентских выборов, просто по факту происходящего в стране, что говорят российские власти, что он\и делает. Это, в общем, ожидаемо", – констатировал Новиков

К слову, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, все лица привлеченные к голосованию в Крыму попадут под санкции. Кроме того результатов выборов не признает ни Киев, ни Евросоюз. Путинские выборы запланированы на 18 марта – четвертую годовщину аннексии Крыма.

Теги: Новости политики Новости России Выборы в России 2018 Илья Новиков Санкции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук