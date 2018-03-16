Известный адвокат пояснил, что ждет Россию после проведения выборов в Крыму

Грядущие выборы президента в России реальных дипломатических последствий не вызовут, правда санкции на Кремль все же ожидают.

Об этом заявил известный правозащитник Илья Новиков, передает Politeka.

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"Эти выборы не должны восприниматься как нечто нормальное, но думаю, что реальных дипломатических последствий они не вызовут. А что какие-то из санкций, которые в любом случае ожидают Россию, могут быть приурочены к этому – почему бы и нет, и это основание ничуть не хуже остальных", – отметил юрист.

По его словам, дополнительной причиной введения санкций против РФ может служить поведение власти.

"Дополнительные санкции ожидают Россию в ближайшее время независимо от президентских выборов, просто по факту происходящего в стране, что говорят российские власти, что он\и делает. Это, в общем, ожидаемо", – констатировал Новиков