Известный адвокат пояснил, что ждет Россию после проведения выборов в Крыму
Грядущие выборы президента в России реальных дипломатических последствий не вызовут, правда санкции на Кремль все же ожидают.
Об этом заявил известный правозащитник Илья Новиков, передает Politeka.
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"Эти выборы не должны восприниматься как нечто нормальное, но думаю, что реальных дипломатических последствий они не вызовут. А что какие-то из санкций, которые в любом случае ожидают Россию, могут быть приурочены к этому – почему бы и нет, и это основание ничуть не хуже остальных", – отметил юрист.
По его словам, дополнительной причиной введения санкций против РФ может служить поведение власти.
"Дополнительные санкции ожидают Россию в ближайшее время независимо от президентских выборов, просто по факту происходящего в стране, что говорят российские власти, что он\и делает. Это, в общем, ожидаемо", – констатировал Новиков
К слову, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, все лица привлеченные к голосованию в Крыму попадут под санкции. Кроме того результатов выборов не признает ни Киев, ни Евросоюз. Путинские выборы запланированы на 18 марта – четвертую годовщину аннексии Крыма.
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