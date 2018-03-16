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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Відомий адвокат пояснив, що чекає на Росію після проведення виборів у Криму

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Через вибори у Криму проти Росії знову запровадять санкції, – Новіков
Через вибори у Криму проти Росії знову запровадять санкції, – Новіков / Соцмережі

Прийдешні вибори президента у Росії реальних дипломатичних наслідків не викличуть, щоправда санкції на Кремль все ж очікують.

Про це заявив відомий правозахисник Ілля Новіков, передає Politeka.

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"Ці вибори не повинні сприйматися як щось нормальне, але думаю, що реальних дипломатичних наслідків вони не викличуть. А що якісь з санкцій, які в будь-якому разі очікують на Росію, можуть бути приуроченими до цього – чому б і ні, і ця підстава нітрохи не є гіршою за будь-що інше", – зауважив юрист.

За його словами, додатковою причиною запровадження санкцій проти РФ може служити поведінка влади.

"Додаткові санкції очікують на Росію найближчим часом незалежно від президентських виборів, просто за фактом того, що відбувається в країні, що говорить російська влада, що вона робить. Це, загалом, очікувано", – констатував Новіков

До слова, раніше очыльник МЗС Павло Клімкін заявив, усі особи залучені до голосування в Криму потраплять під санкції. Крім того результатів виборів не визнає ні Київ, ні Євросоюз. Путінські вибори заплановані на 18 березня – четверту річницю анексії Криму.

Теги: Ілля Новіков Санкції Вибори в Росії 2018 Новини Росії Новини політики
Джерело: 24 Канал
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