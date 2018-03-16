Відомий адвокат пояснив, що чекає на Росію після проведення виборів у Криму

Прийдешні вибори президента у Росії реальних дипломатичних наслідків не викличуть, щоправда санкції на Кремль все ж очікують.

Про це заявив відомий правозахисник Ілля Новіков, передає Politeka.

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"Ці вибори не повинні сприйматися як щось нормальне, але думаю, що реальних дипломатичних наслідків вони не викличуть. А що якісь з санкцій, які в будь-якому разі очікують на Росію, можуть бути приуроченими до цього – чому б і ні, і ця підстава нітрохи не є гіршою за будь-що інше", – зауважив юрист.

За його словами, додатковою причиною запровадження санкцій проти РФ може служити поведінка влади.

"Додаткові санкції очікують на Росію найближчим часом незалежно від президентських виборів, просто за фактом того, що відбувається в країні, що говорить російська влада, що вона робить. Це, загалом, очікувано", – констатував Новіков