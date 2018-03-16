20:34
16 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-3°C
-1°C -9°C
  • субота
    -2°C -9°C
  • неділя
    -7°C -11°C
  • понеділок
    -6°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Небезпека для Жиріновського. Голос Кавказу
Вєсті Кремля
22:27, 15 березня
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, 15 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Що буде з Росією та Україною після відходу Путіна: думка російського журналіста

1787 Читать новость на русском
Путін піде з влади, але після 2024 року, – Радзіховський
Путін піде з влади, але після 2024 року, – Радзіховський / Соцмережі

Володимир Путін все ж залишатиметься при владі у Росії до 2024 року, однак після його відходу взаємини між Кремлем і Києвом нормалізуються: як економічні, так і гуманітарні, однак Крим Росія ніколи не віддасть, а Донбас все ж повернеться.

Таку думку висловив відомий російський журналіст Леонід Радзіховський, передає "Главред".

Читайте також: Україна бойкотуватиме зимову Універсіаду-2019 у Росії, – Жданов

Як підкреслює представник ЗМІ, з точки зору України, Крим – невирішена проблема, однак, на думку Кремля, тут жодних проблем немає взагалі, тому що Крим – "частина Росії".

"Крим Росія не віддасть ніколи, як Абхазія та Південна Осетія не повернулися до складу Грузії. Це свого роду зафіксований конфлікт, який виносять за дужки. Натомість Донбас, думаю, так чи інакше повернеться в Україну", – зауважив він.

На його переконання, якщо говорити про довгострокові взаємини між українською державою та РФ, то їх поступово буде відновлено, як між Грузією та Росією.

"Економічні відносини? Вони і зараз є, вони нікуди не поділися. Але, мабуть, поступово вони будуть розширюватися за нормалізації взаємин. Так само, як і гуманітарні відносини, які і зараз є – мільйони жителів України і зараз працюють в Росії. З часом стихне і напруження істеричної пропаганди з двох сторін і стихнуть піар-безумства в студіях. Також Росія перестане вдавати з себе міського божевільного, який не зможе жити, якщо Україна вступить в НАТО", – констатував Радзіховський.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Что не так с увольнением Тиллерсона и кто еще
сьогодні, 20:00 Что не так с увольнением Тиллерсона и кто еще "под прицелом"
Іван Яковина 122
Параліміпада-2018: усі медалі України
сьогодні, 18:00 Параліміпада-2018: усі медалі України
1114
Путину угрожает казачье восстание Кубанской народной республики?
сьогодні, 17:01 Путину угрожает казачье восстание Кубанской народной республики?
Андрій Воропаєв 3857
Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
сьогодні, 16:01 Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився
Юліана Вінтюк 938
Військовий заколот чи політичні розбірки: як Савченко пов'язана із терористами Донбасу
сьогодні, 15:01 Військовий заколот чи політичні розбірки: як Савченко пов'язана із терористами Донбасу
Олексій Чибісов 3142
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук