Що буде з Росією та Україною після відходу Путіна: думка російського журналіста

Володимир Путін все ж залишатиметься при владі у Росії до 2024 року, однак після його відходу взаємини між Кремлем і Києвом нормалізуються: як економічні, так і гуманітарні, однак Крим Росія ніколи не віддасть, а Донбас все ж повернеться.

Таку думку висловив відомий російський журналіст Леонід Радзіховський, передає "Главред".

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Як підкреслює представник ЗМІ, з точки зору України, Крим – невирішена проблема, однак, на думку Кремля, тут жодних проблем немає взагалі, тому що Крим – "частина Росії".

"Крим Росія не віддасть ніколи, як Абхазія та Південна Осетія не повернулися до складу Грузії. Це свого роду зафіксований конфлікт, який виносять за дужки. Натомість Донбас, думаю, так чи інакше повернеться в Україну", – зауважив він.

На його переконання, якщо говорити про довгострокові взаємини між українською державою та РФ, то їх поступово буде відновлено, як між Грузією та Росією.

"Економічні відносини? Вони і зараз є, вони нікуди не поділися. Але, мабуть, поступово вони будуть розширюватися за нормалізації взаємин. Так само, як і гуманітарні відносини, які і зараз є – мільйони жителів України і зараз працюють в Росії. З часом стихне і напруження істеричної пропаганди з двох сторін і стихнуть піар-безумства в студіях. Також Росія перестане вдавати з себе міського божевільного, який не зможе жити, якщо Україна вступить в НАТО", – констатував Радзіховський.