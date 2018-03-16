Что будет с Россией и Украиной после ухода Путина: мнение российского журналиста

Владимир Путин все же будет оставаться у власти в России до 2024 года, однако после его ухода взаимоотношения между Кремлем и Киевом нормализуются: как экономические, так и гуманитарные, однако Крым Россия никогда не отдаст, а Донбасс все же вернется.

Такое мнение высказал известный российский журналист Леонид Радзиховский, передает "Главред".

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Как подчеркивает представитель СМИ, с точки зрения Украины, Крым – нерешенная проблема, однако, по мнению Кремля, здесь никаких проблем нет вообще, потому что Крым – "часть России".

"Крым Россия не отдаст никогда, как Абхазия и Южная Осетия не вернулись в состав Грузии. Это своего рода зафиксированный конфликт, который выносят за скобки. Зато Донбасс, думаю, так или иначе вернется в Украину", – отметил он.

По его убеждению, если говорить о долгосрочных взаимоотношениях между украинским государством и РФ, то они постепенно будут восстановлены, как между Грузией и Россией.

"Экономические отношения? Они и сейчас есть, они никуда не делись. Но, видимо, постепенно они будут расширяться до нормализации взаимоотношений. Так же, как и гуманитарные отношения, которые и сейчас есть – миллионы жителей Украины и сейчас работают в России. Со временем стихнет и напряжение истерической пропаганды с двух сторон и заглохнут пиар-безумия в студиях. Также Россия перестанет изображать из себя городского сумасшедшего, который не сможет жить, если Украина вступит в НАТО", – констатировал Радзиховский.