Известный российский журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Российский журналист Аркадий Бабченко, "убийство" которого в мае 2018 года в Киеве инсценировала СБУ, выехал из Украины в Израиль.

Свой отъезд Бабченко анонсировал еще полгода назад – перед президентскими выборами, об этом он напомнил на своей фейсбук-странице.

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"Если Украина выберет "кандидата Х" – я сейчас без персоналий, я об общей тенденции в стране – я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано... Я сказал. Я сделал", – написал он.

Бабаченко отметил, что в течение этого времени в комментариях к его сообщениям в соцсетях "слюной захлебывались – Бабченко, мы выбрали Зеленского, вали, как обещал".

Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал – Бабченко уехал,

– отметил журналист.

Бабченко отметил, что не хочет "сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями". Он добавил, что лучше "это без него, пока за заборчиком постоит". При этом Бабченко не понимает, почему его отъезд вызвал резонанс.

"В стране ползучий захват власти, капитуляция и откат в девяностые – по оптимистическому сценарию – о чем бы написать", – пояснил он.

Бабченко сообщил, что уехал в Израиль и намерен в будущем вернуться в Украину.

Три часа лету, и я в Киеве... Я вернусь. Это временная евакувция. Зе – пока мой президент. Украина – моя страна. Именно я жить собираюсь именно в ней,

– написал он в комментариях к сообщению.

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Что известно об "убийстве" Аркадия Бабченко в Украине?