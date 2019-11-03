Известный российский журналист Аркадий Бабченко покинул Украину
Российский журналист Аркадий Бабченко, "убийство" которого в мае 2018 года в Киеве инсценировала СБУ, выехал из Украины в Израиль.
Свой отъезд Бабченко анонсировал еще полгода назад – перед президентскими выборами, об этом он напомнил на своей фейсбук-странице.
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"Если Украина выберет "кандидата Х" – я сейчас без персоналий, я об общей тенденции в стране – я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано... Я сказал. Я сделал", – написал он.
Бабаченко отметил, что в течение этого времени в комментариях к его сообщениям в соцсетях "слюной захлебывались – Бабченко, мы выбрали Зеленского, вали, как обещал".
Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал – Бабченко уехал,
– отметил журналист.
Бабченко отметил, что не хочет "сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями". Он добавил, что лучше "это без него, пока за заборчиком постоит". При этом Бабченко не понимает, почему его отъезд вызвал резонанс.
"В стране ползучий захват власти, капитуляция и откат в девяностые – по оптимистическому сценарию – о чем бы написать", – пояснил он.
Бабченко сообщил, что уехал в Израиль и намерен в будущем вернуться в Украину.
Три часа лету, и я в Киеве... Я вернусь. Это временная евакувция. Зе – пока мой президент. Украина – моя страна. Именно я жить собираюсь именно в ней,
– написал он в комментариях к сообщению.
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Что известно об "убийстве" Аркадия Бабченко в Украине?
- 29 мая 2018 года появилась информация, что российского журналиста Аркадия Бабченко якобы расстреляли на пороге его квартиры в Киеве. Были даже фото.
- 30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко на самом деле жив. Это была только часть спецоперации, чтобы предупредить настоящее убийство.
- В СБУ объяснили, что российские спецслужбы якобы завербовали украинца, который нанял для убийства бывшего АТОвца. Однако тот СБУ, а организатору сказал, что "убийство произошло".
- "Организатором" оказался Борис Герман, который также проходит в качестве обвиняемого по другим уголовным делам. Герман назвал "заказчика из фонда Путина" – им якобы является гражданин Украины Вячеслав Пивоварник.
- По данным прокуратуры, Пивоварник скрывается от следствия на территории Российской Федерации. 19 июня 2018 года был объявлен в розыск. Ему инкриминируют государственную измену, финансирование терроризма и незаконное обращение с оружием.
- Еще один экс-фигурант дела Бабченко Тарас Стельмашенко получил условный срок за незаконное хранение оружия. Обвинения в терроризме с него сняли и отпустили из-под стражи.