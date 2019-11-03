Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко виїхав з України

Російський журналіст Аркадій Бабченко, "вбивство" якого у травні 2018 року в Києві інсценувала СБУ, виїхав з України до Ізраїлю.

Свій від’їзд Бабченко анонсував ще пів року тому – перед президентськими виборами, про це він нагадав на своїй фейсбук-сторінці.

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"Якщо Україна вибере "кандидата Х" – ​​я зараз без персоналій, я про загальну тенденцію в країні – я наступного ж дня починаю запуск процесу "я звалюю". Рівно пів року тому написано... Я сказав. Я зробив", – написав він.

Бабаченко зазначив, що протягом цього часу в коментарях до його дописів у соцмережах "слиною захлиналися – Бабченко, ми вибрали Зеленського, звалюй, як обіцяв".

Ну, ось. Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав – Бабченко поїхав,

– наголосив журналіст.

Бабченко наголосив, що не хоче "сидіти і гадати, почнеться чи не почнеться в рамках нової концепції "мир-дружба-жвачка" обмін екстрадиціями". Він додав, що краще "це без нього, поки за парканчиком постоїть". При цьому Бабченко не розуміє. чому його від'їзд викликав резонанс.

"В країні повзуче захоплення влади, капітуляція і відкат в дев'яності – за оптимістичним сценарієм – про що б написати", – пояснив він.

Бабченко повідомив, що виїхав до Ізраїлю і має намір у майбутньому повернутись в Україну.

Три години льоту, і я в Києві... Я повернусь. Це тимчасова евакувція. Зе – поки що мій президент. Україна – моя країна. Саме я жити збираюся саме в ній,

– написав він у коментарях до допису.

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Що відомо про "вбивство" Аркадія Бабченка в Україні?