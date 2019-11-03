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      Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко виїхав з України

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      Аркадій Бабаченко виїхав з України
      Аркадій Бабаченко виїхав з України / Українська правда

      Російський журналіст Аркадій Бабченко, "вбивство" якого у травні 2018 року в Києві інсценувала СБУ, виїхав з України до Ізраїлю.

      Свій від’їзд Бабченко анонсував ще пів року тому – перед президентськими виборами, про це він нагадав на своїй фейсбук-сторінці.

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      "Якщо Україна вибере "кандидата Х" – ​​я зараз без персоналій, я про загальну тенденцію в країні – я наступного ж дня починаю запуск процесу "я звалюю". Рівно пів року тому написано... Я сказав. Я зробив", – написав він.

      Бабаченко зазначив, що протягом цього часу в коментарях до його дописів у соцмережах "слиною захлиналися – Бабченко, ми вибрали Зеленського, звалюй, як обіцяв". 

      Ну, ось. Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав – Бабченко поїхав,
      – наголосив журналіст.

      Бабченко наголосив, що не хоче "сидіти і гадати, почнеться чи не почнеться в рамках нової концепції "мир-дружба-жвачка" обмін екстрадиціями". Він додав, що краще "це без нього, поки за парканчиком постоїть".  При цьому Бабченко не розуміє. чому його від'їзд викликав резонанс. 

      "В країні повзуче захоплення влади, капітуляція і відкат в дев'яності – за оптимістичним сценарієм – про що б написати", – пояснив він.

      Бабченко повідомив, що виїхав до Ізраїлю і має намір у майбутньому повернутись в Україну. 

      Три години льоту, і я в Києві... Я повернусь. Це тимчасова евакувція. Зе – поки що мій президент. Україна – моя країна. Саме я жити збираюся саме в ній,
      – написав він у коментарях до допису. 

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      Що відомо про "вбивство" Аркадія Бабченка в Україні?

      • 29 травня травня 2018 року з’явилась інформація, що російського журналіста Аркадія Бабченка нібито розстріляли на порозі його квартири у Києві. Були навіть фото.
      • 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко насправді живий. Це була лише частина спецоперації, аби попередити справжнє вбивство.
      • В СБУ пояснили, що російські спецслужби нібито завербували українця, який найняв для вбивства колишнього АТОвця. Однак той СБУ, а організатору сказав, що "вбивство відбулось".
      • "Організатором" виявився Борис Герман, який також проходить як обвинувачений в інших кримінальних справах. Герман назвав "замовника з фонду Путіна" – ним нібито є громадянин України В’ячеслав Пивоварник.
      • За даними прокуратури, пивоварник переховується від слідства на території Російської Федерації. 19 червня 2018 року його оголосили в розшук. Йому інкримінують державну зраду, фінансування тероризму та незаконне поводження зі зброєю.
      • Ще один ексфігурант справи Бабченка Тарас Стельмашенко отри мав умовний термін за незаконне зберігання зброї. Обвинувачення в тероризмі з нього зняли та відпустили з-під варти. 
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Андрій Портнов Новини Ізраїля Журналісти "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини політики
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