Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко виїхав з України
Російський журналіст Аркадій Бабченко, "вбивство" якого у травні 2018 року в Києві інсценувала СБУ, виїхав з України до Ізраїлю.
Свій від’їзд Бабченко анонсував ще пів року тому – перед президентськими виборами, про це він нагадав на своїй фейсбук-сторінці.
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"Якщо Україна вибере "кандидата Х" – я зараз без персоналій, я про загальну тенденцію в країні – я наступного ж дня починаю запуск процесу "я звалюю". Рівно пів року тому написано... Я сказав. Я зробив", – написав він.
Бабаченко зазначив, що протягом цього часу в коментарях до його дописів у соцмережах "слиною захлиналися – Бабченко, ми вибрали Зеленського, звалюй, як обіцяв".
Ну, ось. Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав – Бабченко поїхав,
– наголосив журналіст.
Бабченко наголосив, що не хоче "сидіти і гадати, почнеться чи не почнеться в рамках нової концепції "мир-дружба-жвачка" обмін екстрадиціями". Він додав, що краще "це без нього, поки за парканчиком постоїть". При цьому Бабченко не розуміє. чому його від'їзд викликав резонанс.
"В країні повзуче захоплення влади, капітуляція і відкат в дев'яності – за оптимістичним сценарієм – про що б написати", – пояснив він.
Бабченко повідомив, що виїхав до Ізраїлю і має намір у майбутньому повернутись в Україну.
Три години льоту, і я в Києві... Я повернусь. Це тимчасова евакувція. Зе – поки що мій президент. Україна – моя країна. Саме я жити збираюся саме в ній,
– написав він у коментарях до допису.
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Що відомо про "вбивство" Аркадія Бабченка в Україні?
- 29 травня травня 2018 року з’явилась інформація, що російського журналіста Аркадія Бабченка нібито розстріляли на порозі його квартири у Києві. Були навіть фото.
- 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко насправді живий. Це була лише частина спецоперації, аби попередити справжнє вбивство.
- В СБУ пояснили, що російські спецслужби нібито завербували українця, який найняв для вбивства колишнього АТОвця. Однак той СБУ, а організатору сказав, що "вбивство відбулось".
- "Організатором" виявився Борис Герман, який також проходить як обвинувачений в інших кримінальних справах. Герман назвав "замовника з фонду Путіна" – ним нібито є громадянин України В’ячеслав Пивоварник.
- За даними прокуратури, пивоварник переховується від слідства на території Російської Федерації. 19 червня 2018 року його оголосили в розшук. Йому інкримінують державну зраду, фінансування тероризму та незаконне поводження зі зброєю.
- Ще один ексфігурант справи Бабченка Тарас Стельмашенко отри мав умовний термін за незаконне зберігання зброї. Обвинувачення в тероризмі з нього зняли та відпустили з-під варти.