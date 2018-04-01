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4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Известный телеканал "засветил" позицию ВСУ на Донбассе: поднялся скандал

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Журналисты
Журналисты "засветили" позицию украинских военных на Донбассе / Фото из Facebook

В программе "Спецкор" на телеканале "2+2" съемочная группа показала позицию украинских военнослужащих на Донбассе.

Об этом написал офицер батальона "Азов" Вадим Бойко на своей странице в Facebook.

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"Съемочная группа проводит съемку, выкладывая огневую позицию во всей красе, главное, что дядя в Балаклаве, чтобы никто не догадался. И сама позиция оборудована по всем правилам. Ну, так чтобы без вариантов, но геройски на ней умереть", – написал военнослужащий.

В то же время волонтер Роман Доник рассказал, что это не первоапрельская шутка, ведь 30 марта, пророссийские боевики обстреляли эту позицию.

"Два дня назад именно с этой позиции из пулемета, пытались попасть в БМП противника на дистанции 2400. Не попали. Зато наводчик БМП второй очередью в ответ попал. Слава Богу боец жив. Раненый, но живой", - рассказал волонтер.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Скандал СМИ
Источник: 24 Канал
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