Відомий телеканал "засвітив" позицію ЗСУ на Донбасі: зчинився скандал

У програмі "Спецкор" на телеканалі "2+2" знімальна група показала позицію українських військовослужбовців на Донбасі.

Про це написав офіцер батальйону "Азов" Вадим Бойко на своїй сторінці в Facebook.

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"Знімальна група проводить зйомку, викладаючи вогневу позицію у всій красі, головне, що дядько в балаклаві, щоб ніхто не здогадався. І сама позиція обладнана за всіма правилами. Ну, так щоб без варіантів але геройськи на ній померти", – написав військовослужбовець.

Водночас волонтер Роман Донік розповів, що це не першоквітневий жарт, адже 30 березня, проросійські бойовики обстріляли цю позицію.

"Два дні тому саме з цієї позиції з кулемета, намагалися потрапити в БМП противника на дистанції 2400. Не потрапили. Зате навідник БМП другою чергою у відповідь потрапив. Слава Богу боєць живий. Поранений, але живий", – розповів волонтер.