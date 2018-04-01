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Порошенко пояснив, коли "російська армія" покине Донбас

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Окупаційні війська Росії підуть з Донбасу, якщо там будуть миротворці
Окупаційні війська Росії підуть з Донбасу, якщо там будуть миротворці / Фото з відкритих джерел

Російські окупаційні сили покинуть Схід України після того, як в кожному населеному пункті окупованого Донбасі будуть миротворці.

Про це Президент України Петро Порошенко під час виступу в Маріуполі.

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За його словами, потрібно, щоб на Сході України були миротворці, адже тоді окупаційні війська Росії покинуть Донбас.

Чому це так важливо? Тому що, коли миротворці прийдуть всюди від Новоазовська до Станиці Луганської, будуть в Донецьку, будуть в Луганську, там не буде місця російській армії, вона піде через кордон,
– підкреслив він.

Порошенко наголосив, що потрібно створити умови для введення миротворців, "провести рішення РБ ООН".

"Сьогодні тверда позиція України у боротьбі за мир призводить до того, що всі країни світу, крім Росії, підтримують необхідність введення миротворців. Дожміть Росію. Ви бачите, що зараз Росія виявилася в тотальній і повній ізоляції тільки тому, що вона агресією пішла на Україну і вбиває українців", – сказав президент.

Нагадаємо, Порошенко планує 10 квітня з офіційним візитом відвідати Берлін та зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Однією з тем розмови буде розміщення миротворців на окупованому Донбасі.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Миротворчий контингент Україна – Росія Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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