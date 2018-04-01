Порошенко пояснив, коли "російська армія" покине Донбас

Російські окупаційні сили покинуть Схід України після того, як в кожному населеному пункті окупованого Донбасі будуть миротворці.

Про це Президент України Петро Порошенко під час виступу в Маріуполі.

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За його словами, потрібно, щоб на Сході України були миротворці, адже тоді окупаційні війська Росії покинуть Донбас.

Чому це так важливо? Тому що, коли миротворці прийдуть всюди – від Новоазовська до Станиці Луганської, будуть в Донецьку, будуть в Луганську, там не буде місця російській армії, вона піде через кордон,

– підкреслив він.

Порошенко наголосив, що потрібно створити умови для введення миротворців, "провести рішення РБ ООН".

"Сьогодні тверда позиція України у боротьбі за мир призводить до того, що всі країни світу, крім Росії, підтримують необхідність введення миротворців. Дожміть Росію. Ви бачите, що зараз Росія виявилася в тотальній і повній ізоляції тільки тому, що вона агресією пішла на Україну і вбиває українців", – сказав президент.

Нагадаємо, Порошенко планує 10 квітня з офіційним візитом відвідати Берлін та зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Однією з тем розмови буде розміщення миротворців на окупованому Донбасі.