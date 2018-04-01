Порошенко объяснил, когда "российская армия" покинет Донбасс

Российские оккупационные силы покинут Восток Украины после того, как в каждом населенном пункте оккупированного Донбассе будут миротворцы.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал во время выступления в Мариуполе.

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По его словам, нужно, чтобы на Востоке Украины были миротворцы, ведь тогда оккупационные войска России покинут Донбасс.

Почему это так важно? Потому что, когда миротворцы придут повсюду – от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, будут в Луганске, там не будет места российской армии, она уйдет через границу,

– подчеркнул он.

Порошенко подчеркнул, что нужно создать условия для введения миротворцев, "провести решение СБ ООН".

"Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны мира, кроме России, поддерживают необходимость введения миротворцев. Дожмите Россию. Вы видите, что сейчас Россия оказалась в тотальной и полной изоляции только потому, что она агрессией пошла на Украину и убивает украинцев", – сказал президент.

Напомним, Порошенко планирует 10 апреля с официальным визитом посетить Берлин и встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из тем разговора будет размещение миротворцев на оккупированном Донбассе.