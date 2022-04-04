"Я бегу, а по мне танк стреляет": истории мариупольцев, которым удалось выехать из города
Источник:"Телевидение Торонто"
Жительница Мариуполя, выехавшая из города, рассказала, как ей удалось эвакуироваться. В частности, вспомнила, как танки стреляли по мирным безоружным жителям.
Мария, которой удалось выехать из блокадного Мариуполя, вспомнила, что им едва удалось выжить. А ведь в их квартиру влетела бомба.
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"Не знаю, как мы все выжили"
Мария напомнила, что 10 марта в квартиру влетела бомба.
Я не знаю, как все мы выжили. Мы легли на полу, мы спали на полу и себя так тумбочками загородили. У нас взрыв вырвал все окна вместе с рамами, все межкомнатные двери и вылетели входные двери,
– объяснила девушка.
Девушка объяснила, что от квартиры осталась только "коробка". Из вещей у девушки только та одежда, что на ней.
После этого семья жила на лестничной площадке у соседей. К сожалению, несколько соседей погибли от той бомки – их тела лежали во дворе.
Зато Мария с семьей и соседями в шестером жили в коридоре. В день ели 6 штучек галетного печенья и пили по стакану воды.
Российские танки стреляли о мирным людям
Впоследствии папа Марии сообщил о запланированных гуманитарных коридорах и семья с соседями утром 16 марта пошла в драмтеатр в Мариуполе.
Выходим, а рядом русские танки с буквой "Z". И что они делают, вот представьте – шесть человек в пуховиках, с кошкой "премся" по улице и танки прямо с пушек начинают по нам стрелять,
– вспомнила девушка.
Добавила также, что они "офигели", ведь россияне воюют с каждым украинцем.
"Тупо вот – я иду по улице и по мне стреляет танк", – вспомнила девушка.
Сестра и мать девушки чудом уцелели, когда оккупанты атаковали драмтеатр в Мариуполе. Мария говорит, что стреляли тогда, когда там было больше всего людей. После атаки на театр семья пошла в филармонию, которую тоже бомбили.
Дорога от Мариуполя до Запорожья у семьи заняла 8 дней
"Сейчас есть две категории мариупольцев – те, кто остались в городе и те, кто уехал. Те, кто уехал, невероятно счастливые люди", – пояснила девушка.
Известно, что между Мариуполем и Запорожьем всего 230 километров. Сами же автобусы стоят возле Бердянска, в 80 километрах от Мариуполя.
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