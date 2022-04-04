Марія, якій вдалось виїхати з блокадного Маріуполя пригадала, що їм ледь вдалось вижити. Адже у їхню квартиру влетіла бомба.

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"Не знаю, як ми всі вижили"

Марія пригадала, що 10 березня у квартиру влетіла бомба.

Я не знаю, як ми всі вижили. Ми лягли на підлозі, ми спали на підлозі і себе ще так тумбочками загородили. У нас вибух вирвав всі вікна разом з рамами, всі міжкімнатні двері та вилетіли вхідні двері,

– пояснила дівчина.

Дівчина пояснила, що з квартири залишилась тільки "коробка". З речей у дівчини тільки той одяг, що на ній.

Після цього родина жила на сходовому майданчику біля сусідів. На жаль, декілька сусідів таки загинули від тієї бомки – їхня тіла лежали у дворі.

Натомість Марія з родиною та сусідами у шістьох жили в коридорі. На день їли 6 штучок галетного печива та пили по склянці води.