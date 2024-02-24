"Я благодарю киевлян, которые стали бок о бок": Кличко показал, как оборонялась столица в начале войны

Мэр Киева Виталий Кличко во вторую годовщину полномасштабного вторжения поблагодарил киевлян, которые защитили столицу в первые дни полномасштабного вторжения. Он также показал, как столица жила во время войны.

Благодарность и статистику мэр Киева Виталий Кличко обнародовал в своих соцсетях.

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Слова Кличко

Два года широкомасштабной войны столица оборонялась, жила и работала. А в целом уже 10 лет Украина отбивается от российского агрессора. Мы – каждый на своем месте – делаем все для Победы и освобождения нашего государства от российских варваров. Я благодарю киевлян, которые стали бок о бок в первые дни и недели полномасштабной войны, чтобы Киев – сердце Украины – выстоял. Спасибо киевлянам, которые работают, обеспечивая сервисы горожанам. Спасибо нашим воинам, которые в аду войны героически сражаются за свободу Украины,

– заявил Виталий Кличко.

Он также отметил, что Киев чтит память павших защитников, помогает их семьям. Направляет средства военным, обновляет поврежденную инфраструктуру и обеспечивает жизнедеятельность столицы.

Наша сила в том, что мы отстаиваем правду и справедливость, свою волю. И наша сила - в единении и достоинстве,

– подчеркнул мэр Киева.

Киев выстоял и продолжает жить: смотрите видео

Также Кличко обнародовал некоторые "военные" цифры. В частности, по его данным, с 24 февраля 2024 года в Киеве 989 раз звучала воздушная тревога. В результате российской агрессии в городе повреждено около 800 жилых домов, 122 учебных заведения, 18 учреждений здравоохранения, 17 – социальной сферы. Погибли почти 200 гражданских жителей, среди них – 6 детей.

Более 8 тысяч киевлян в первые месяцы войны ежедневно получали помощь от Гуманитарного штаба Киева. Почти 200 тысяч продуктовых наборов дополнительно от штаба получили внутренне перемещенные лица и пенсионеры столицы. Гуманитарный штаб столицы привлек помощь от более 150 международных партнеров

За два года войны в Киеве поженились 48 267 пар, развелись – 6 476 пар, родилось 36 620 младенцев: 18 768 мальчиков и 17 852 девочки. Среди новорожденных – 647 двоек и 6 троек.

На сегодня в Киеве зарегистрированы почти 209,5 тысяч внутренне перемещенных лиц, среди которых около 46 тысяч детей.