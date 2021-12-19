Ведь должен посмотреть, что успел сделать и есть ли поддержка. Об этом отметила в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

До темы До конца точно поработаю, – Зеленский рассказал о планах на второй срок

Отвечая на вопрос журналиста, хотела бы она, чтобы Зеленский снова был президентом, Кравчук ответила: "Да".

"Если смотреть на этих кандидатов, которые сейчас есть, кроме него, то я бы его даже просила, чтобы он шел на второй срок", – подчеркнула Кравчук.

Заметим! Согласно данным социологических исследований, сейчас Владимир Зеленский уверенно лидирует в президентском рейтинге.

С чем Разумков пойдет в президенты

Если в президенты захочет пойти бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, ему нужно будет составить программу вместе с экспертами разных направлений.

"Дмитрий (Разумков – 24 канал) всегда избегал вещей, когда нужно определяться. Он избегает острых углов", – сказала Кравчук.

Напомним, что в конце ноября Разумков подтвердил, что намерен принять участие в президентских и парламентских выборах. "Я реализую все амбиции", – заметил бывший спикер.

Полный выпуск "Что это было?" с Евгенией Кравчук: смотрите видео

Второй срок Зеленского: что известно

Согласно президентскому рейтингу, пока Зеленский лидирует.

В 2019 году действующий глава Украины заявлял, что идет лишь на один срок, но следующие заявления не были такими однозначными.

Команда нынешнего президента поддерживает вторую каденцию Зеленского. В то же время он заверил, что до конца этого срока точно поработает.

В конце ноября Зеленский заявил, что соответствующее решение еще не принял. Он отметил, что будет общаться с народом и обращать внимание на поддержку общества.

Кстати, бывший министр внутренних дел Арсен Аваков не верит во вторую каденцию действующего президента.

Что говорил Зеленский о втором сроке весной: смотрите видео