Ведь должен посмотреть, что успел сделать и есть ли поддержка. Об этом отметила в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

До темы До конца точно поработаю, – Зеленский рассказал о планах на второй срок

Отвечая на вопрос журналиста, хотела бы она, чтобы Зеленский снова был президентом, Кравчук ответила: "Да".

"Если смотреть на этих кандидатов, которые сейчас есть, кроме него, то я бы его даже просила, чтобы он шел на второй срок", – подчеркнула Кравчук.

С чем Разумков пойдет в президенты

Если в президенты захочет пойти бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, ему нужно будет составить программу вместе с экспертами разных направлений.

"Дмитрий (Разумков – 24 канал) всегда избегал вещей, когда нужно определяться. Он избегает острых углов", – сказала Кравчук.

Напомним, что в конце ноября Разумков подтвердил, что намерен принять участие в президентских и парламентских выборах. "Я реализую все амбиции", – заметил бывший спикер.

Полный выпуск "Что это было?" с Евгенией Кравчук: смотрите видео

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